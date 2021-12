Plus d’un million de téléspectateurs devant les rencontres du week-end dernier

La rencontre la plus regardée a été le Topper entre le Club de Bruges et Anderlecht dimanche dernier avec 467.482 téléspectateurs. Photo News (Illustration)

Plus d’un million de téléspectateurs ont suivi les rencontres de la 20e journée de la Pro League le week-end dernier, a annoncé Eleven Sports, détenteur des droits, ce jeudi.

"Pas moins de 996.000 spectateurs uniques étaient présents, le weekend passé, sur les canaux linéaires d’Eleven Pro League. Rajouter à ceux-là les fans qui ont suivi les rencontres via streaming, et on peut noter un record d’audience de plus d’un million de spectateurs uniques", précise le communiqué.

Les 996.000 téléspectateurs uniques constituent un nouveau record par rapport aux 859.000 téléspectateurs qui ont regardé les rencontres de la 18e journée. Sur les 996.000 téléspectateurs, 652.000 étaient issus du Nord du pays et 344.000 du Sud du pays.

La rencontre la plus regardée a été le Topper entre le Club de Bruges et Anderlecht dimanche dernier avec 467.482 téléspectateurs devant le duel entre Genk et l’Antwerp (355.159) et celui entre l’Union Saint-Gilloise et le Cercle de Bruges (319.645).

Eleven Sports a également dévoilé les cinq matches les plus regardés cette saison. Cinq matches qui ont comme dénominateur commun le RSC Anderlecht. Le Topper de dimanche dernier trône en tête devant le derby bruxellois de la première journée entre le RSCA et l’Union (441.315). Suivent Antwerp-Anderlecht du 7 novembre (432.783), Ostende-Anderlecht du 26 septembre (429.463) et le match aller entre Anderlecht et le Club de Bruges le 3 octobre (425.051).

"La tendance à la hausse se confirme donc. Comparé à la saison passée, où les matchs se sont longtemps joués sans public, on observe une augmentation de 15.8% du nombre moyen de spectateurs par weekend. En 2020-2021, on estimait 671.000 le nombre de fans par weekend. Cette saison, il s’élève à 777.000 en moyenne après vingt journées", peut-on lire dans le communiqué.

La 21e journée prévue dimanche et lundi se déroulera à huis clos après les nouvelles mesures mises en place par le Comité de concertation mercredi.