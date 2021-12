Le Centre de crise National sera hébergé dans un seul bâtiment en 2024

Le Centre de crise National (NCCN), dont le personnel est actuellement réparti sur deux sites différents, sera logé dans un seul bâtiment à partir de 2024, annonce ce jeudi la Régie des bâtiments.

Ce nouvel immeuble de quelque 13.500 m2, le Networks NØR à Bruxelles, dans le quartier nord, a été acquis ce jour par la Régie. Il s’agit d’un immeuble moderne, "durable et passif" qui "satisfera aux normes de sécurité les plus élevées qui soient, tant en ce qui concerne les risques externes et les risques internes qu’en ce qui concerne les risques liés à la sécurité de l’information", souligne-t-on.

"Une gestion de crise moderne et performante demande une infrastructure moderne et adaptée. Les crises et situations d’urgence que notre pays a connues cette année montrent à quel point peut être cruciale une réponse rapide et efficace de nos services. Ceux-ci doivent donc avoir des bâtiments professionnels et sécurisés, où ils peuvent disposer des moyens technologiques nécessaires. L’acquisition de ce bâtiment contribuera à une gestion de crise sûre, résiliente et moderne", souligne la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden.

Actuellement, le Centre de crise national, dont les effectifs ont encore été accrus dans le cadre de la gestion de la pandémie de Covid-19, est hébergé sur deux sites différents, avec les inconvénients que cela comporte d’un point de vue organisationnel et opérationnel.

Le prix d’achat de Networks NØR s’élève à environ 93 millions d’euros. Des travaux d’installation spécifiques d’un montant d’environ 23,5 millions d’euros sont prévus pour une mise à disposition dans le courant de l’année 2024. Le bâtiment, proche de la gare de Bruxelles-Nord, a été développé par la société immobilière Banimmo.