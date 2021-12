La culture meurtrie, faites vos vœux, une belle table mais pas de fromage… nos infos pour les 55 ans et plus

Notre dernière sélection de l’année revient bien sûr sur les conséquences de la crise sanitaire. Mais on vous parle aussi de jolies tables de fête, des expos à voir, d’un séjour de rêve à Méribel où vous pourrez peut-être trouver les fromages qui manquent chez nous… Que ces lectures éclairent ces derniers jours de 2021 et vous donnent l’envie de continuer à nous suivre en 2022!

Billet

Je sais pas vous, mais moi, les anniversaires et fins d’année ça me fout le bourdon. Entre le repas de Noël où l’on fait de plus en plus figure d’aîné en bout de table, et les flonflons du "Nouvel An" qui nous rappelle qu’on se prend un an de plus dans la tronche (avec les rides qui vont avec), y a vraiment pas de quoi se réjouir.

Bon, ne sois pas négative, me dira-t-on. Il peut y avoir des bons côtés. Tenez par exemple, ma fille et mon beau-fils ont récemment déménagé. Moi, sur un ton naturel (un peu forcé, d’accord): "Je viendrai vous aider à ranger la vaisselle et monter les lits". "Ah, non t’inquiètes, on s’en occupe! Viens après… avec une bouteille de champagne qu’on fête notre nouveau chez-nous" Sourire, surtout que j’aime plus les bulles que les caisses à bananes.

Et puis, une nouvelle maison, ça fournit aussi de bons plans. "Maman, cette année, on fait Noël chez nous, avec tout le monde; ainsi, plus besoin de naviguer entre famille et belle-famille ". Ah ah, pas mal ça, ça m’épargne le stress de devoir jongler entre courses, dressage de table, préparations culinaires et aller-retour express chez ma coiffeuse (ben oui, on peut vieillir et rester coquette). Bon, on a quand même participé, entre mon chéri chasseur qui a ramené la gigue de chevreuil et moi qui l’ai cuisinée, le plateau de fromages, la caisse de vins, et le transport des couettes pour ceux qui dormaient sur place, ça faisait un peu déménagement bis. Mais quel plaisir de laisser le rôle de maîtresse de maison à la génération suivante! Re-sourire.

Finalement, j’aime encore bien les fêtes… Allez, je vous laisse, je vais choisir ma tenue pour le réveillon de l’An Neuf. Et me reposer un peu pour pouvoir y danser jusqu’au bout de la nuit!

À toutes et tous, passez une joyeuse fin d’année, la team "55 et plus" vous retrouvera, après un peu de repos, le 9 janvier 2022.

Dans l’actu

La culture meurtrie par le dernier Codeco

Des cris et des larmes: ce n’est plus du dépit qu’exprime le secteur culturel, victime d’une "refermeture" décidée mercredi par le Comité de concertation. Mais une colère, noire et véhémente. Retrouvez ici les réactions suscitées par le dernier Codeco.

Réseaux sociaux ou courrier? Des vœux à la carte

La façon dont on souhaite une bonne année en dit long sur la relation que l’on a avec une personne. Vous êtes plutôt sms, Wattsapp, TikTok, ou aimez-vous choisir une jolie carte imprimée et la garnir de mots savamment choisis? Analyse à lire ici

Attention! Pénurie de fromage savoyard…

bgspix – stock.adobe.com Vous comptiez déguster une raclette ou mettre un beau plateau de fromages savoyards sur votre table de fête? Attention, certains se font rares, parmi lesquels le gruyère, le fromage à raclette ou le reblochon! Mais les bons fromagers ont leurs filons.

On vous dit tout ici.

À défaut de fromage, vous prendrez un peu de caviar?

evannovostro – stock.adobe.com S’il est bien un mets festif qui symbolise le luxe, c’est le caviar. Un mets d’exception à choisir ni trop cher, ni bradé. Nos conseils pour l’acheter et le déguster sont à lire ici.

Vous souvenez-vous d’Anouchka, l’animatrice du «chocolat show»?

Figure emblématique de RTL dans les années 80, Anouchka Sikorsky s’est reconvertie dans l’écriture. Son sixième roman vient de sortir. Rencontre en vidéo à regarder ici

En pratique

Comment dresser une table de fête?

Reportage au restaurant Comme Chez Soi pour apprendre à dresser une table avec Loic Rigolet, le fils de Lionel Rigolet ÉdA Mathieu Golinvaux

L’art de la table, c’est toute une histoire. Et certains, comme Loïc Rigolet, maître d’hôtel du Comme chez soi, perpétuent une tradition devenue familiale. Il nous livre, étape par étape, ses secrets pour dresser une jolie table pour les fêtes. Il partage ses petits trucs, ses petites astuces pour que tout soit parfait. Place au maître.

À lire et regarder en vidéo ici

Comment éviter les cambriolages?

Décembre e la période de fêtes est véritablement le mois de tous les dangers. Beaucoup de domiciles sont désertés par leurs occupants partis réveillonner en famille ou entre amis. Voici donc quelques conseils de prévention, à lire ici

1 000 remèdes à faire soi-même

Rawf8 – stock.adobe.com Le tournant de l’année est le temps des bonnes résolutions. Et si cette année, vous vous lanciez dans la préparation de vos baumes et lotions? Un guide pratique rédigé par la docteure Claudine Luuvous explique tout ici. ¨

Montagne: le chic discret de Méribel

Moins bling-bling que sa voisine Courchevel, la station de Méribel n’en est pas moins chic. Mais plus discrète. Et (un peu) plus abordable. Petit tour d’horizon de nos coups de cœur dans cette station au cœur du plus grand domaine skiable relié du monde. Et visite exclusive d’un chalet de luxe!

christian leynaud – stock.adobe.

A découvririci

8 expositions à voir à Bruxelles pendant vos congés

© Jacques Duchateau

Des supercars à Autoworld en passant par l’Orient Express à Train World, il y en a pour tous les goûts en cette fin d’année à Bruxelles. Pour digérer la dinde et les tracas d’un Noël covidé, rien de tel qu’aller se détendre dans une salle d’exposition ou un musée bruxellois, ces lieux culturels sécurisés qui restent ouverts.

Notre sélection est à voir ici

Un guide des toilettes publiques

Le pipi urgent, voire pire: tout le monde a connu ça lors d’une virée en ville. Mais hommes et femmes ne sont pas égaux devant ce pépin. Dans la capitale, un "plan toilette" mis au point par la Ville de Bruxelles doit y remédier.

Découvrez cette nouveauté ici

Coups de cœur

Le dernier coutelier wallon

ÉdA Mathieu Golinvaux Marc Depireux est le dernier coutelier de Gembloux. Il est même le dernier à exercer cet artisanat en Wallonie. Son art pourrait donc bien disparaître, à jamais. À voir ici en vidéo

Un calendrier canin pour la bonne cause

Nathalie Soleil Sa passion pour les chiens permet à Nathalie de développer deux activités complémentaires: la photographie et le comportementalisme canin. Ses followers sur les réseaux ont choisi les photos du calendrier 2022 qu’elle vend au profit d’associations de protection animale.

Découvrez son histoire et ses photographiesici