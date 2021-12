Contraception des hommes: barrière mécanique, chaleur et hormones

Il y a des méthodes éprouvées, et d’autres en tests. Le Pr Tombal, urologue, fait le point sur la contraception au masculin.

Pour expliquer la différence entre la contraception masculine et féminine, le Pr Bertrand Tombal, urologue, rappelle grosse différence entre la production de gamètes chez l’homme et la femme. " Chez la femme, une fois par mois, le cerveau envoie un signal pour produire deux hormones, qui provoquent l’ovulation. Le cerveau masculin fait produire les hormones en permanence et l’homme fabrique des spermatozoïdes en continu."

Il explique donc qu’une contraception hormonale est plus facile à mettre en place chez la femme, "car il faut empêcher que se produise un pic, une fois par mois, alors que chez l’homme, c’est beaucoup plus complexe"

1 Les solutions mécaniques

Il existe des solutions qui empêchent que les spermatozoïdes de l’homme "atterrissent" dans le corps de la femme. Le préservatif et son efficacité toute relative: 95% en théorie, mais 85% en pratique, parce qu’il n’est pas toujours mis et enlevé avec les précautions d’usage. "C’est le moyen que nous continuons à conseiller à nos patients qui ont des partenaires multiples", précise l’urologue. Le coït interrompu, qui consiste à se retirer avant l’éjaculation, est aussi une méthode très ancienne, d’une efficacité liée à maîtrise de soi du partenaire masculin… La vasectomieconsiste à couper les canaux déférents: les deux petits canaux qui amènent les spermatozoïdes à la prostate. "C’est rapide, pas douloureux, et irréversible", dit l’urologue. Même s’il a déjà dû pratiquer des vasovasostomies, des opérations consistant à relier les canaux sectionnés lors d’une vasectomie, avec un taux de réussite de 30 à 40%.

Ce n’est qu’après une dizaine éjaculations que le sperme ne comporte plus de gamètes. Cela doit être confirmé par un spermogramme, et idéalement confirmé par un spermogramme un an plus tard, pour éviter une reperméabilisation spontanée, qui se produit très rarement (un cas sur 1 000). Les vasectomies réversibles sont en développement: elles consistent à ne pas couper les canaux mais les boucher avec des "fillers", tels que l’acide hyaluronique. Le nom du procédé, développé en Asie, est RISUG (réversible inhibition of sperm under guidance). "On a vu quelques cas malheureux de personnes qui avaient eu une vasectomie transitoire à l’acide hyaluronique et avaient eu une ulcération de 2 cm à la base du scrotum. Le procédé n’est pas agréé en Belgique."

2 Les hormones

Les hormones masculines, produites en permanence, sont moins faciles à stopper que les hormones féminines. Et la castration chimique, qui cause de nombreux effets secondaires délétères, présente un problème éthique. TanyaJoy – stock.adobe.com Comme nous l’avons dit en début d’article, il faut bloquer la production hormonale en permanence. "Soit en administrant de la testostérone, soit des dérivés synthétiques, soit la combinaison de testostérone et d’autres hormones, soit des œstrogènes (NDLR hormone féminine) à faible dose." Un nom revient sur le web, celui du gel hormonal Nestorone (un dérivé de progestérone, qui bloque la production de testostérone. Cela semble facile, parce que c’est local, mais il y a les mêmes effets secondaires négatifs. "Moins il y a d’effets secondaires, moins les hormones sont actifs et moins il y a d’effets contra, ça ne supprime pas forcément la production de spermatozoïdes: ça en amoindrit la qualité. Il y a de nombreux effets secondaires, comme ceux que l’on voit chez les bodybuilders sous testostérone, ou les personnes sous hormonothérapiedans le cadre d’un cancer de la prostate métastatique. Cela entraîne un risque accru de cancer de la prostate, un problème d’ostéoporose, de risque cardiovasculaire…" On travaille au Japon sur des dérivés hormonaux semi-synthétiques "mais ils avaient une toxicité et n’étaient efficaces qu’à 80%, explique le Pr Tombal. Or, pour une contraception, on doit être à minimum 95% de sûreté. "

3 La chaleur

Il existe plusieurs méthodes: les slips chauffants, les anneaux… Le principe est toujours le même: le slip super serrant ou l’anneau remonte les testicules dans les canaux inguinaux. "À 37°, température corporelle, la qualité des spermatozoïdes s’altère au bout de quelques jours. C’est extrêmement contraignant: il faut porter le slip pendant 15 heures sans interruption – il y a un orifice pour aller aux toilettes – et si on ne le porte pas pendant 3 à 4 jours, l’effet est perdu." Ce type de slips est facile à trouver, cela ne coûte qu’une vingtaine d’euros, mais c’est assez contraignant. Quant à l’anneau, le Pr Tombal est plus perplexe: " j’ai vu des dizaines de photos catastrophiques, de personnes qui avaient été blessées par l’anneau. Quelle est la compliance à long terme de ce type de dispositifs?Chez l’homme jeune, il y a une grande résilience, et la fertilité revient très rapidement."