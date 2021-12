Codeco: une rupture de confiance entre experts et politiques?

Le Codeco n’a, une nouvelle fois, pas suivi les recommandations des experts. La confiance est-elle définitivement rompue?

Cette annonce a fait l’effet d’une douche froide: à la surprise générale, le Comité de concertation de mercredi a acté la fermeture du monde culturel dès le 26 décembre. Une décision qui va à l’encontre des recommandations du GEMS, le groupe d’experts censé conseiller les autorités politiques. "Celle-là, c’est une première!, réagit le Dr Yves Van Laethem, membre du GEMS. D’habitude, ils vont plutôt moins loin que ce que nous demandons, mais là, c’est l’inverse."

Le rapport des experts préconisait bien la fermeture du monde culturel, au même titre que presque tous les secteurs de la société, mais seulement dans un deuxième temps, selon l’évolution du variant Omicron. "Si la situation se dégrade encore et que nous filons vers un lockdown à la hollandaise, à ce moment-là seulement, nous recommandions de fermer la culture comme l’horeca, et quasi toute la société. Mais aujourd’hui, il n’y avait pas de raison de le faire."

«L’impression qu’on navigue à vue»

Ce n’est pas la première fois que le Codeco contourne les propositions des experts. De là à parler d’une rupture de confiance? "Bien sûr qu’en tant qu’experts, nous ne sommes pas très heureux de ces décisions. C’est comme si vous fournissiez un produit à un client et qu’il ne suivait pas le mode d’emploi."

La lassitude est donc bien présente. "Et en même temps, la règle du jeu, c’est que l’on donne notre avis. Ensuite, c’est aux politiques de décider, nuance un autre membre du groupe. [...] Les commentaires que j’ai pu entendre dans les médias me semblent un peu pessimistes. Depuis que le GEMS existe, nous avons rédigé pas moins de 600 pages. Cela prouve qu’au sein du groupe, nous estimons quand même avoir une influence sur le politique."

Mais plus que les désaccords entre experts et politiques, ce qui pose réellement problème avec ces décisions inopinées des autorités, c’est la confusion qu’elle créent dans l’esprit des citoyens.

Décider d’une restriction injustifiée, c’est entraîner une rupture de confiance avec la population. "Ce genre de décision, cela laisse penser que l’on navigue à vue, en fonction des sensibilités, des échanges. Le grand public a l’impression d’une sorte de marchandage politique, avance Yves Van Laethem. En tant qu’experts, nous préfèrerions évidemment être entendus, mais on peut encore relativiser en se disant qu’on n’est pas d’accord." Par contre, ce discours incohérent est dangereux vis-à-vis de la population. "On est dans un moment où la situation sanitaire est meilleure, mais où elle risque aussi de se dégrader à cause du variant Omicron. Pour cette même raison, on dit aux gens qu’au-delà des deux doses de vaccin, il en faudra encore une troisième."

Ce sont des messages importants qu’il faut faire passer à la population, "mais en même temps, les décisions politiques attestent d’une forme d’inconstance dans la manière de conduire le bateau".

S’exprimer avant tout

La présidente du GEMS, Erika Vlieghe, avait déjà exprimé son mécontentement quant au manque de prise en compte de l’avis des scientifiques, début décembre. Elle menaçait alors de ne plus rédiger d’avis. Qu’en est-il désormais, après ce nouvel épisode?

"Nous nous sommes échangé des messages mercredi soir, entre experts, mais nous n’avons pas décidé de mesures de “rétorsion ” en quelque sorte", affirme Yves Van Laethem. Il faudra sans doute tirer les conclusions de ce dernier Codeco, à tête reposée. "Je crois qu’il faut que tout cela se décante au niveau du groupe."

Rien ne dit cependant que cela ira plus loin que la simple expression d’une forme de lassitude et de désapprobation. "Mais si on nous pose la question, on dit ce qu’on en pense. Nous n’irons pas jusqu’à manifester ou rédiger des cartes banches, mais en tant qu’experts, on ne va pas s’aplatir parce que les autorités ont décidé de faire des choses incompréhensibles ou non justifiables."