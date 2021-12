Les 5 plus mauvais jeux vidéo de 2021: bugs, visages déformés, ratages…

Des ratages complets comme eFootball 22 succèdent à Cyberpunk 2077 au classement des pires jeux vidéo de l’année sur consoles et PC.

Après la catastrophe Cyberpunk 2077 en 2020, l’industrie du jeu vidéo nous a livré en 2021 une nouvelle série de jeux ratés et inachevés sur PC, PlayStation, Xbox et Switch. En ligne de mire: des grands noms qui se plantent, des promesses qui virent au cauchemar, des remakes qui s’embourbent dans les bugs.

Certains de ces échecs ont défrayé la chronique, d’autres se sont dissipés dans le brouillard de l’anonymat. Lesquels sont les plus marquants, les plus mémorables? Découvrez ci-dessous la sélection des cinq plus mauvais jeux vidéo de 2021.

1. eFootball 2022

Le 30 septembre 2021, l’éditeur japonais Konami remplace sa célèbre simulation de football PES (Pro Evolution Soccer) par eFootball 2022.

C’est la stupeur, la douche froide historique. Gratuit au téléchargement, payant dans ses options et ses bonus, ce nouveau titre présente des graphismes ridicules qui déforment les visages joueurs célèbres comme Messi et Cristiano Ronaldo. La maniabilité est tout aussi catastrophique. Les bugs se ramassent à la pelle.

Dans l’ombre, Electronic Arts, l’éditeur de FIFA, se frotte les mains.

Malgré les promesses de corriger le tir, l’amélioration de eFootball 2022 est encore un vaste chantier. Attendue le 11 novembre 2021, la grosse mise à jour 1.0.0 est reportée au printemps 2022.

2. GTA The Trilogy The Definitive Edition

L’éditeur et développeur américain Rockstar Games est une machine à cash avec ses séries de jeux à succès Grand Theft Auto (GTA) et Red Dead Redemption. Si la firme new-yorkaise nous pond régulièrement des pépites, la compilation GTA The Trilogy The Definitive Edition de 2021 fait tache.

Au menu: des versions revues et corrigées de Grand Theft Auto III (2001), Grand Theft Auto: Vice City (2002) et Grand Theft Auto: San Andreas (2004).

Recycler des anciens titres n’a rien de déshonorant de prime abord, à condition de soigner sa copie. C’est là que le bât blesse. Au vu du résultat, le projet sent à plein nez le recyclage à moindre coût. Les bugs se croient à tous les coins de rue. C’est un festival!

Pire, sur PlayStation 5 et Xbox Series S/X, l’utilisateur doit choisir entre les modes graphiques Fidélité et Performance, comme si ces deux machines de nouvelles générations n’étaient pas capables de donner vie en 4K dans les meilleures conditions à des remakes PlayStation 2.

3. Balan Wonderworld

Yuji Naka et Naoto Oshima sont deux légendes du monde du jeu vidéo. Le premier était le programmeur principal du premier Sonic The Hedgehoc. Le deuxième a dessiné le hérisson bleu et son ennemi juré, Eggman (Docteur Ivo Robotnik) sur cette même cartouche Sega.

Quand ces deux anciens de la Team Sonic, l’équipe en charge des jeux Sonic, se décident à bosser sur un nouveau jeu, il est impossible de ne pas ressentir un frisson de l’impatience. Et hélas une vague de déception à la découverte de leur Balan Wonderland.

Malgré son design accrocheur, ce jeu de plates-formes est trop basique et imprécis. Il pousse le vice jusqu’à vous obliger à prendre le contrôle de personnages qui ne sautent pas dans un univers truffé d’obstacles.

4. Taxi Chaos

Copier de A à Z un ancien jeu qui ne vous appartient pas est une pratique courante dans l’univers du jeu vidéo. Il n’est même pas nécessaire de le faire subtilement. C’est ainsi que Taxis Chaos ne prend aucuns gants pour plagier Crazy Taxi, le classique de Sega sur borne d’arcade et sur sa console Dreamcast à l’origine.

Mais copier sans briller, exceller ou se différencier vous fait invariablement plonger dans le cauchemar de la copie qui ne rime à rien. Pour tout vous dire, même la version gratuite sur smartphone Crazy Taxi Classic offre de meilleures sensations.

5. Necromunda Hired Guns

Dans la myriade des jeux de figurines Games Workshop (GW), Necromunda bénéficie d’un univers parfaitement adapté à une déclinaison en jeu de tir à la première personne. Dans la crasse, la rouille et la pollution des bas-fonds d’un monde futuriste décadent, des gangs sans foi ni loi se disputent ressources et trésors.

Malheureusement, cette version en jeu vidéo de Necromunda manque visiblement de moyen pour nous convaincre de laisser tomber Doom et consorts. La mise en scène, les animations et les graphismes sont rugueux et insatisfaisants. C’est un nouveau rendez-vous manqué entre le monde de GW et celui des consoles et des ordinateurs.