Pourquoi on achète toujours ses cadeaux de Noël en dernière minute?

Si vous profitez des derniers instants pour faire vos courses de Noël, vous n’êtes pas les seuls. Il existerait même une explication scientifique à ce dernier "rush" pour trouver vos cadeaux.

Chaque année, c’est pareil: les cadeaux arrivent sous le sapin en dernière minute. Cette année, les excuses ne manquent pas pour expliquer un tel retard. Le virus circule, les magasins sont bondés, les étudiants en blocus. Pourtant, la réponse serait à chercher ailleurs selon le média scientifique Discover. La procastination pousserait votre cerveau à repousser toujours plus l’échéance.

Notre cerveau recherche du plaisir

Réaliser des tâches difficiles et chronophages comme les achats de Noël ne libère pas beaucoup de dopamine, qui est impliquée dans la récompense et le plaisir. Au contraire, lorsque nous remettons à plus tard, le cerveau libère un peu de dopamine pour nous récompenser de ne pas avoir accompli cette tâche moins agréable. Ce qui nous rendrait plus heureux.

Peur de l’échec

Notre cerveau nous jouerait aussi des tours par peur de l’échec. Offrir un cadeau, c’est le risque de se tromper. Cette angoisse de décevoir nous pousserait à toujours reporter ce moment fatidique de l’achat des cadeaux. "L’anxiété peut provoquer une certaine nervosité, car le cerveau déclenche une substance chimique appelée norépinéphrine. Un cerveau anxieux diminue également les niveaux de sérotonine, qui régule l’anxiété et le bonheur", explique le psychiatre Sam Zand au magazine américain.

Résistance à Noël

La magie de Noël serait également en cause. Cette fête de fin d’année se doit d’être le moment en famille. Les retardataires marqueraient une "forme de résistance inconsciente, une façon de dire je n’aime pas cette fête", expliquait le psychanalyste Saverio Tomasella dans les colonnes de Paris Match.