Obligés de fermer, les cinémas des Grignoux resteront ouverts: "C’est une décision absurde, discriminatoire, honteuse et lâche"

Le secteur culturel va devoir fermer ses portes pour une durée indéterminée suite aux décisions prises par le Codeco afin de lutter contre le Covid et son variant Omicron. Du côté des cinémas des Grignoux, on en a décidé autrement. L’heure est au mécontentement. "C’est une décision absurde, discriminatoire, honteuse et lâche de leur part."

Le Codeco du 22 décembre a pris de nouvelles mesures afin de lutter contre la pandémie de coronavirus et ralentir l’avancée du variant Omicrondans notre pays. Parmi celles-ci, la fermeture du monde de la culture fait grand bruit.

Cette décision, beaucoup d’acteurs du secteur la trouvent injuste. Pour montrer leur désaccord, les cinémas des Grignoux ont tout simplement décidé de rester ouvertsaprès le 26 décembre, malgré l’interdiction.

"Assommée et en colère" contre les autorités, Laurence Hottart, la présidente du conseil d’administration du centre culturel Les Grignoux, justifie ce choix. "On a décidé de rester ouvert parce que les décisions prises par le Codeco ne tiennent pas d’un point de vue sanitaire, elles n’ont pas de sens. Les politiques et les experts le savent", argumente-t-elle.

Nos lieux de rassemblement, sont sécurisés. On respecte un protocole très strict

Selon Laurence Hottard, ce n’est pas en fermant le secteur culturel uniquement que la situation sanitaire changera. "Tout le monde sait que nos secteurs, nos lieux de rassemblement, sont sécurisés. On respecte un protocole très strict. Cette décision n’est tout simplement pas cohérente car elle est inefficace. On ferme soi-disant la culture pour anticiper l’augmentation des contaminations par Omicron, mais ce n’est pas avec cette mesure à elle seule qui changera quelque chose. Ce n’est pas là qu’il faut agir", se défend la présidente du conseil d’administration du centre culturel Les Grignoux.

C’est une décision absurde, discriminatoire, honteuse et lâche de leur part

Il y a comme une impression que la culture est prise comme bouc émissaire. "C’est injuste de faire payer à la culture des tas de choses qui doivent être prises de manière collective. C’est comme si les politiques voulaient montrer qu’ils frappaient un grand coup, qu’ils prenaient des gestes forts. Sauf que ces gestes ne servent à rien du point de vue épidémique. C’est une décision absurde, discriminatoire, honteuse et lâche de leur part."

«On ne veut plus se laisser faire»

Derrière ce refus de se plier aux règles, Laurence Hottard espère bien faire passer un message aux autorités. "On ne veut plus se laisser faire. Ce n’est pas notre secteur qui doit fermer. Si on ferme le notre, il y a en a d’autres à fermer. Et puis, la situation est totalement différente que celle de 2020. Les gens sont vaccinés, il y a le pass sanitaire, des règles et protocoles ont été mis en place pour permettre à des secteurs comme le nôtre de pouvoir continuer. On ne devait pas fermer."

On ne devait pas fermer

Aujourd’hui, Laurence Hottard et ses collègues du monde culturel se disent fatigués. "On en a marre de dire "oui, amen" et attendre leur bon vouloir pour pouvoir rouvrir. Car, oui, ils ont dit qu’ils fermaient, mais ils n’ont rien dit d’autre!"

On veut que les politiques reviennent sur cette décision

Quant aux représailles? Laurence Hottard ne craint pas grand-chose. "On risque qu’on nous réoblige à fermer et/ou d’avoir une amende. On prend ce risque en tant qu’institution culturelle, on ne met pas nos travailleurs en danger. Ce n’est que de la désobéissance civile. Mais on voudrait que celle-ci soit suivie par le public et d’autres acteurs du secteur culturel. Plus il y aura d’institutions qui suivront, plus fort sera le message. On veut que les politiques reviennent sur cette décision", conclut-elle.