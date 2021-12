CAN 2022: Collins Fai et Selim Amallah sélectionnés, comme Christian Kouamé

La Côte d’Ivoire avec Christian Kouamé

L’attaquant d’Anderlecht Christian Kouamé fait partie des 28 joueurs retenus par le sélectionneur de la Côte d’Ivoire Patrice Beaumelle pour la Coupe d’Afrique des Nations.

A côté de l’Anderlechtois et des cadres de la sélection que sont Serge Aurier (Villarreal), Franck Kessié (AC Milan), Eric Bailly (Manchester United), Nicolas Pépé (Arsenal), Sébastien Haller (Ajax) et Wilfried Zaha (Crystal Palace), on remarque aussi la présence d’anciens de la Jupiler Pro League que sont Odilon Kossounou (Leverkusen, ex- FC Bruges), Simon Deli (Adana Demirspor, ex-FC Bruges) en Yohan Boli (Al-Rayyan, ex-Saint-Trond).

Versés dans le groupe E, les Elephants affronteront l’Algérie, la Sierra Leone et la Guinée Equatoriale.