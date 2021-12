Bruxelles: Un sexagénaire condamné à 12 ans de prison pour abus sexuels sur mineures

Un homme de 62 ans ayant abusé sexuellement d'au moins sept jeunes filles mineures pendant près de vingt ans, a été condamné jeudi à 12 ans de prison par le tribunal correctionnel de Bruxelles.

En outre, le sexagénaire a également été mis à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une durée de dix ans. Les faits n'ont été révélés qu'en septembre 2020, lorsqu'une jeune fille de 17 ans, originaire de Londerzeel, en a parlé avec un professeur, après une discussion en classe portant sur les abus sexuels. Elle a confié avoir été abusée pendant plus de dix ans, dès ses six ans. Les premiers abus avaient commencé lorsque la famille de la victime s'était rendue en vacances dans un camping à Dinant, où le pédophile, L., travaillait en tant que concierge.

Il a progressivement gagné la confiance de la famille et gardait régulièrement les enfants, qui ont commencé à le considérer comme un grand-père. Après un certain temps, le sexagénaire a commencé à embrasser, toucher et finalement violer la jeune fille. À plusieurs reprises, il a filmé les abus et a forcé la fillette à regarder les images. Il s'en est également pris à sa plus jeune sœur.

La jeune fille de 17 ans a mentionné une liste d'autres victimes potentielles dans sa déclaration à la police, ce qui a permis d'identifier cinq autres mineures victimes. Trois d'entre elles font partie de la même famille.

La défense a, de son côté, souligné que l'homme avait lui-même été victime d'abus sexuels lorsqu'il avait 10 ans. Le tribunal n'a cependant retenu aucune circonstance atténuante pour l'homme.

La mise à disposition du Tribunal de l'application des peines est une peine décidée par le juge, en complément à une peine de prison principale, qui vise à protéger la société de personnes ayant commis des atteintes graves à l'intégrité des personnes. Elle permet, notamment, de prolonger la détention d'un individu, avant l'expiration de sa peine de prison.