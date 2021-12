Codeco: les cinémas des Grignoux resteront ouverts malgré les décisions

Les cinémas des Grignoux resteront ouverts malgré la fermeture complète du secteur culturel décidée mercredi soir par le Comité de concertation (Codeco), a annoncé jeudi l'ASBL qui demande au gouvernement à revenir sur cette "décision inepte". D'autres salles ont entre-temps pris une décision similaire.

"La confiance est rompue", expliquent les Grignoux. "Face à ces mesures que nous ne comprenons plus, face à ce choix que rien ne justifie, convaincus et confortés par de nombreuses études d’offrir un environnement sain et sécurisé pour nos publics: les Grignoux ont unanimement décidé de rester ouverts au-delà de ce dimanche 26 décembre."

"Nous exhortons le pouvoir politique à revenir sur cette décision inepte. Depuis plus de 40 ans, faire la lumière dans l’obscurité est notre métier. Nous continuons donc à accueillir notre public dans nos salles, en toute sécurité."

Les cinémas Sauvenière, Churchill et le Parc (Liège) ainsi que le Caméo (Namur) continueront donc à accueillir du public, bravant les mesures sanitaires imposées par le gouvernement.

D'autres cinémas ont également décidé de suivre ce mouvement. Les Grignoux indiquent que plusieurs salles d'art et essai de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont déjà répondu qu'ils resteraient ouverts. Le Quai 10 à Charleroi a lui aussi annoncé son refus de fermer ses salles le 26 décembre.

Interrogée sur la tenue d'autres actions de protestations, la Fédération des cinémas de Belgique indique qu'il n'y a, à l'heure actuelle, "aucune décision officielle".