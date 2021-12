Le conseil crucial de Nintendo à ceux qui offrent une console à Noël

Configurer la console de jeux vidéo quelques heures avant le réveillon permettra d’éviter l’embouteillage sur les serveurs.

C’est un avertissement qui est loin d’être anodin. Les serveurs de Nintendo, Sony et Microsoft risquent d’être surchargés le soir de Noël à l’heure d’accueillir les consoles tout juste libérées de leur emballage cadeau.

Pour le formuler autrement, il est généralement nécessaire de télécharger des mises à jour et des données pour profiter pleinement de sa PlayStation, de sa Xbox ou de sa Switch fraîchement sorties de son carton. Parfois facultatifs, souvent essentiels, ces téléchargements imposés risquent de durer si l’accès aux serveurs est saturé par le trafic exceptionnellement élevé du réveillon.

Il est difficile d’y échapper. S’il est parfois possible de zapper temporairement la mise à jour du système d’exploitation, il est par contre obligatoire de rapatrier l’ensemble des données d’un jeu fourni avec la machine sous forme de code de téléchargement.

Clairement, elle est loin l’époque de Noël 1992 où il suffisait de brancher directement sa Super Nintendo sur le téléviseur familial pour profiter de la cartouche Super Mario World.

Cette édition de la Switch Lite contient un code pour télécharger le jeu Animal Crossing, au prix d’un long d’attente. Nintendo

Cette piqûre de rappel est administrée par le compte Twitter de Nintendo au Japon. Au-delà des téléchargements, la configuration d’une nouvelle console de jeux est soumise à différentes étapes potentiellement chronophages, comme la création d’un compte, le choix du réseau Wi-Fi, etc.

Dans ces conditions, il peut être intéressant pour privilégier le plaisir de jeu immédiat au déballage de préparer la console en amont. Comment? En la branchant une première fois quelques heures avant le réveillon, avant d’effectuer calmement toutes les opérations requises tant que les serveurs ne sont pas saturés.

Il sera ainsi possible de télécharger la dernière mise à jour du système d’exploitation de la console, de télécharger des jeux et leurs mises à jour, de configurer le Wi-Fi et les comptes des utilisateurs, etc.