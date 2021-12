Vers une fermeture des Plaisirs de Noël de Huy et Hannut

Les nouvelles mesures du Codeco sont tombées ce mercredi soir. Composés de tentes, les marchés de Noël de Huy et de Hannut vont-ils pouvoir être maintenus au-delà de ce samedi?

Les décisions annoncées hier en début de soirée, au terme du Codeco, ont été synonymes soit d’énormes interrogations, soit de douche froide pour pas mal d’acteurs de notre région. Petit tour d’horizon des activités qui risquent de s’arrêter ou qui vont à coup sûr cesser, ce samedi à 23 h 59.

1. LES MARCHÉS DE NOËL ET PATINOIRES DE HUY ET HANNUT: STOP OU ENCORE? Le Codeco a décrété l’interdiction d’utiliser des tentes et des chapiteaux pour tous les événements de masse à l’extérieur. De quoi sonner le glas pour les activités hutoises et hannutoises? "Mais qu’entend-t-on par tente?, s’interrogeait hier soir le député-bourgmestre hannutois, Manu Douette. Chez nous, les côtés latéraux sont ouverts pour assurer l’aération. Ça voudrait dire alors qu’on ne peut plus se mettre à abri sous un parapluie (sourire)? Plus sérieusement, nous attendrons d’obtenir toutes les précisions ce jeudi avant de prendre la décision." À Huy, le bourgmestre f.f. Éric Dosogne se montrait de son côté plutôt pessimiste: "D’après les premiers textes officiels qui nous parviennent, je peux avancer avec un degré de certitude de 95% que nous allons devoir fermer les Plaisirs de Noël ce samedi soir."

2. NOËL AU THÉÂTRE: ON TIRE LE RIDEAU Déjà annulée l’an dernier pour cause de pandémie, la programmation concoctée par le centre culturel de l’arrondissement de Huy (CCAH) et ses huit partenaires régionaux doit s’arrêter. Seuls cinq des seize spectacles auront donc pu être joués. "Je suis anéantie, abasourdie et je nourris un sentiment d’injustice, souffle Nathalie Meurant-Pailhe, la programmatrice Jeune Public du CCAH. Nous étions déjà complet pour le spectacle prévu à Saint-Georges, et avions une centaine de réservations pour les représentations de Comblain-la-Tour et Huy."

3. IMAGIX À HUY ET LES VARIÉTÉS À WAREMME: ON ÉTEINT LES PROJECTEURS Les cinémas doivent eux aussi fermer leurs portes. Ce qui rend particulièrement amer, Jan Staelens, le CEO du groupe Imagix qui gère le complexe hutois. "Je suis hyperdéçu, commente-t-il. Cette décision me surprend à plusieurs niveaux. D’abord parce que les experts, eux-mêmes, ne préconisaient pas la fermeture des salles. Ensuite, par la durée de la mesure. Nos portes devront rester closes jusqu’au 28 janvier. C’est désolant lorsqu’on sait que les cinémas réalisent environ 20% de leur chiffre d’affaire annuel entre le 15 décembre et le 15 janvier, période très prisée pour se rendre dans les salles obscures."Déplorant que le secteur n’ait pas reçu "la moindre aide depuis le début de la pandémie", le patron du complexe ajoute: "Ce nouveau coup d’arrêt va retarder les derniers travaux qui étaient prévus, comme la rénovation des salles 5 et 6 et du hall d’entrée. Jusqu’à présent, nous avions déjà injecté 1,5 million€. Les Hutois verront toutefois bientôt le nouveau logo du groupe qui sera installé sur la façade."

4. Plopsaqua Hannut: on range les maillots Le Codeco ayant décrété la fermeture des piscines récréatives et subtropicales, Plopsaqua Hannut n’accueillera plus de visiteurs dès dimanche. "J’étais plus fâché il y a un an, reconnaît Steve Van den Kerkhof, le PDG de Plopsa. Même si, ici, nous étions parvenus à bien réguler la fréquentation de nos visiteurs avec 250 personnes par heure. Ce qui garantissait un maintien de la distanciation sociale. J’espère néanmoins que, comme l’an dernier, nous pourrons continuer à ouvrir le bassin de natation de 25 mètres."

En théorie, oui, puisque les piscines traditionnelles peuvent, elles, continuer à accueillir des nageurs.