Max Verstappen élu Sportif de l’Année aux Pays-Bas

Max Verstappen a été élu Sportif de l’Année aux Pays-Bas mercredi.

Le champion du monde de Formule 1 a été élu devant deux champions olympiques Harrie Lavreysen (cyclisme sur piste) et Niek Kimmann (BMX). Il remporte cette distinction pour la deuxième fois après 2016.

Verstappen, 24 ans, avait remporté le premier titre de champion du monde de sa carrière en Formule 1 le 12 décembre dernier au terme d’un Grand Prix d’Abou Dhabi riche en rebondissements face à Lewis Hamilton.

Chez les dames, Sifan Hassan a été élue Sportive de l’Année après avoir remporté deux médailles d’or sur 5.000m et 10.000m et une médaille de bronze sur 1.500m aux Jeux Olympiques de Tokyo. Elle a devancé Annemiek van Vleuten (cyclisme) et Suzanne Schulting (shorttrack).