La culture victime d’un deal du Codeco: "Il a choisi une pintje plutôt qu’un film"

La culture est victime des marchandages politiques survenus pendant le Codeco. Un équilibre qui ne satisfait pas tout le monde… mais que chacun doit assumer.

Le Codeco du 3 décembre s’était déroulé dans la douleur, sur fond de vives tensions entre décideurs. Il n’y eut pas de tels coups de sang ce mercredi. Mais des débats, néanmoins, autour du sort à réserver aux cinémas et au secteur culturel, qui était loin de faire l’unanimité autour de la table.

"L’ambiance était sereine, il régnait un esprit de Noël", nous glissait un membre du Codeco. "C’est vrai que l’ambiance entre participants était plutôt bonne. Mais le climat était quand même lourd, il y a une vraie inquiétude par rapport à Omicron. Et des discussions compliquées sur certains sujets", indiquait une autre source. "Climat plus serein, mais discussion difficile sur le cinéma et le théâtre", commentait un autre membre durant la réunion.

Climat plus serein, mais discussion difficile sur le cinéma et le théâtre.

Il apparaît, expliquent des participants au Codeco, que plusieurs d’entre eux ont cherché à éviter cette fermeture, ou ont à tout le moins exprimé leur scepticisme: les vice-Premiers Georges Gilkinet (Écolo) et Sophie Wilmès (MR), les ministres-présidents Elio Di Rupo (PS) et Pierre-Yves Jeholet (PS) en faisaient partie.

La culture… ou un autre secteur

"La difficulté, c’est que pour certains, si on maintenait la culture ouverte, il allait falloir serrer la vis ailleurs", indique-t-on. Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, se serait montré plus intraitable sur ce point.

Un équilibre a dû être trouvé, sachant qu’annoncer le retour de la bulle sociale à deux jours de Noël ou des restrictions dans l’horeca durant cette période n’aurait pas non plus été accueilli avec enthousiasme. Pas plus qu’une prolongation de la fermeture ou de l’hybridation dans les écoles, à la rentrée. C’est finalement la culture qui trinque, de même que certaines activités festives et récréatives.

"Elle n’a pas particulièrement été soutenue par le ministre de la Culture autour de la table", ajoute un participant, égratignant Jan Jambon (N-VA), en charge de cette compétence en Flandre. "Entre l’horeca et la culture, il a fait son choix. Il a opté pour une pintje plutôt qu’un bon film", ajoute ce politique francophone.

Je veux m’adresser aux professionnels de la culture une nouvelle fois injustement ciblés et discriminés, qui voient des mois de travail réduit à néant.

À noter que dans la foulée du Codeco, la ministre francophone de la Culture, Bénédicte Linard (Écolo), a dit tout le "bien" qu’elle pensait de ce choix. "Les décisions d’aujourd’hui ont des conséquences dramatiques, tant pour les professionnels de la Culture que le public. On connaît mon avis sur la place de la Culture dans cette crise, je n’en change pas chaque semaine", a-t-elle écrit sur Twitter. "Je veux surtout m’adresser aux professionnels de la culture une nouvelle fois injustement ciblés et discriminés, qui voient des mois de travail réduit à néant. Je partage votre incompréhension. Je continuerai de vous soutenir quoi qu’il en coûte." C’est peu dire qu’elle se désolidarise de l’équilibre trouvé au palais d’Egmont en fin d’après-midi, donc.