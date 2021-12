Gand - Standard, c’est parti! (Suivez notre direct commenté)

Les Rouches, au fond du trou en championnat, doivent se qualifier pour éviter une saison totalement morose.

Le Standard traverse une des plus graves crises de son histoire. Seulement 12e au classement de la Pro League, les Rouches n'ont pas d'autre choix que de s'imposer ce mercredi soir à la Ghelamco Arena en Coupe de Belgique pour espérer sauver leur saison. Mais face à Gand, les Liégeois auront face à eux un adversaire solide et en forme. Remontés à la 5e place du championnat, les hommes de Vanhaezebrouck espèrent reproduire la performance réalisée il y a un peu moins d'un mois et la victoire en Pro League contre les Rouches.

Pour cette rencontre, Elsner retrouve Amallah et Raskin, suspendus face à OHL, et qui reprennent leur place dans le onze de base. Comme c'était le cas lors des tours précédents, Laurent Henkinet est également présent. En revanche, Elsner a surpris en titularisant Ngoy et Sissako en lieu et place de Siquet et Bokadi. En attaque, Klauss est préféré à Muleka.

À Gand, Laurent Depoitre, malade, est bien présent. Pour le reste Vanhaezebrouck a choisi d’aligner sa meilleure équipe possible.