Météo: toute la Belgique en alerte jaune aux conditions glissantes

L’IRM annonce de nouvelles températures "sous le point de congélation" et déclenche une alerte pour tout le pays.

"Ce mercredi soir et cette nuit, le mercure passera à nouveau sous le point de congélation partout. Cela peut entraîner localement la formation de plaques de givre", annonce l’Institut Royal de Météorologie qui déclenche une alerte jaune aux conditions glissantes pour tout le territoire belge. Cet avertissement a été enclenché à 16h et est prévu pour durer jusqu’à ce jeudi 8h du matin.

Jusqu’à -5 degrés

https://www.meteo.be/fr/meteo/avertissements/carte-de-belgique

Le ciel va se couvrir progressivement durant la nuit avec des températures situées entre 0 et -5 degrés. Le vent sera faible à modéré de sud-est puis s’orientera au sud.

Jeudi matin, le temps sera sec et partiellement nuageux avec de plus en plus de nuages durant l’après-midi qui devraient entrainer des petites pluies en soirée. Le thermomètre connaitra un redoux avec un minimum de 3 degrés et jusqu’à 10 degrés à l’extrême ouest. Le vent soufflera assez fort à la côte. Ce temps devrait se maintenir le soir et la nuit.

Vendredi, pour le réveillon de Noël, le temps devrait rester doux et nuageux avec possibilité de quelques pluies.