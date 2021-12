NBA: Chicago-Toronto et Portland-Brooklyn reportés

Les rencontres de NBA, la ligue nord-américaine de basketball, entre Chicago et Toronto, prévue mercredi, et entre Portland et Brooklyn, prévue jeudi, ont été reportés par la NBA mercredi à cause de cas de coronavirus chez les Nets et les Raptors.

Brooklyn, décimé par des cas de coronavirus au sein de son effectif dont Kevin Durant et James Harden, et n’est pas en mesure d’aligner au moins huit joueurs. Les Nets voient donc un troisième match de suite être reporté après ceux contre Denver (dimanche) et Washington (mardi).

Toronto est dans le même cas de figure que Brooklyn et ne peut pas non plus aligner huit joueurs pour affronter Chicago ce mercredi soir.

Il s’agit des huitième et neuvième matches reportés par la NBA à cause du coronavirus.