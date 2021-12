Énergie et mobilité: L’Union Wallonne des Entreprises passe au vert pour montrer la voie

L’Union Wallonne des Entreprises veut sensibiliser ses membres à la mobilité électrique. Et elle montre l’exemple.

En 2026, seuls les véhicules électriques bénéficieront d’une déduction fiscale et, ensuite, dans les dix années qui suivront, les jours des moteurs thermiques seront comptés pour tout le parc automobile.

Les entreprises vont donc être les premières à devoir relever le défi de cette nouvelle mobilité, et l’Union Wallonne des Entreprises (UWE) entend montrer la voie… verte. Sur le toit de son siège d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, 300 m2 de panneaux photovoltaïque ont été installés, 4 bornes de recharge (+12 possibles) pour voitures électriques sont disponibles dans le garage à côté du parking vélos, lui aussi équipé pour recharger les vélos et autres engins de mobilité électrifiés.

"D’ici 2025, la Sofico prévoit d’installer 12 000 bornes de recharge en Wallonie, dit Olivier de Wasseige, l’administrateur délégué de l’UWE. Ce sera un des challenges de la mobilité, mais les entreprises ont aussi un rôle à jouer." Et c’est le message qu’elle veut faire passer auprès de ses membres. En montrant l’exemple donc, mais aussi via les conseils et formation de sa cellule mobilité qui forme aussi des mobility manager, nouveau vocable qui a remplacé celui de fleet manager.

Mais les petites et moyennes entreprises sont-elles prêtes à franchir le pas? Il reste des écueils, note Olivier de Wasseige. Il y a d’abord la crainte de savoir si le réseau de recharge sera suffisamment étoffé. Et ensuite la problématique de l’espace où installer ces infrastructures au sein de l’entreprise pour les véhicules des collaborateurs.

"Beaucoup d’entreprises doivent encore acquérir des compétences en la matière, et en peu de temps, ajoute Béatrice Schobbens, conseillère mobilité de l’UWE. Notre rôle est de pré-mâcher le travail. Mais les entreprises sont aussi conscientes des enjeux et du rôle qu’elles ont à jouer."

Reste le coût de ce basculement vers la mobilité électrique. Des mécanismes d’aide pour de telles infrastructures de recharge et de production d’électricité, via notamment des prêts de la Sowalfin, devraient gommer cette difficulté, estime l’UWE.

En outre, la possibilité d’autoconsommer son électricité photovoltaïque prend encore plus de sens dans un contexte d’énergie chère, dit aussi Grégoire Dallemagne, le CEO de Luminus, société qui a réalisé l’installation de l’UWE. Et qui propose aux entreprises un système de tiers-payant qui leur permet de ne pas mobiliser de l’argent pour s’offrir une telle infrastructure.