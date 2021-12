Les 4 meilleurs abonnements mobiles à moins de 20€

Qui de Proximus, Orange, Base ou encore Mobile Vikings proposent en Belgique les meilleures cartes SIM à moins de 20€ par mois?

Le refrain est connu. En Belgique, les tarifs des opérateurs télécoms sont majoritairement plus élevés qu’ailleurs en Europe. Un refrain confirmé par la dernière étude comparative de l’IBPT (Institut belge des services postaux et des télécommunications) à consulter à cette adresse.

Sur le terrain de l’abonnement mobile, de la seule carte SIM, ce rapport estime que notre pays est plutôt compétitif " en ce qui concerne les besoins mobiles de base (c.-à-d. avec peu de minutes voix et peu de data), mais de plus en plus onéreuse par rapport à ses voisins à mesure que les besoins voix et data augmentent."

Pour le formuler autrement, Proximus, Base, Orange et consorts seraient raccord avec les prix pratiqués chez nos voisins dans l’entrée de gamme, avant de progressivement s’envoler.

40 abonnements comparés

Concrètement, quels services mobiles (appels, SMS, data) le client belge peut-il obtenir contre moins de 20€ par mois?

Nous comparons dans le tableau ci-dessous 40 abonnements mobiles qui coûtent entre 7€ et 20€ par mois. Ce comparatif rassemble deux types d’opérateurs:

– Ceux qui possèdent leur réseau mobile et leur réseau de boutiques (Proximus, Orange, Base).

– Ceux qui utilisent le réseau mobile de l’un des trois grands et ne possèdent pas de réseau de boutiques.

Cette distinction est susceptible de changer la donne. Certains clients préfèrent pouvoir se rendre dans une boutique télécoms si le besoin s’en fait ressentir, quitte à payer leur abonnement plus cher. D’autres préfèrent payer moins et se contenter d’une assistance exclusivement disponible par téléphone ou en ligne.

+ Cliquer ici si vous n’arrivez pas à visualiser le tableau comparatif

Pour un max de data

Notre choix: Mobile Vikings 15 GB. Prix: 20€ par mois. Appels et SMS illimités, 15 GB de data.

Propriété de Proximus, l’opérateur virtuel Mobile Vikings vient de revoir à la hausse les quotas de data de ses abonnements. C’était notamment une façon de réagir au lancement de hey!, la sous-marque à petit prix et au service exclusivement en ligne de Orange. Dans cette gamme de prix, Mobile Vikings est le seul à proposer 15 GB de 3G/4G.

Si vous préférez bénéficier d’un réseau de boutiques: Orange Go Plus (20€ par mois, appels et SMS illimités, 10 GB de data) ou Base 10 GB (20€ par mois, appels et SMS illimités, 10 GB de data et report au mois suivant du volume inutilisé).

Pour le meilleur équilibre

Notre choix: Mobile Vikings. Prix: 15€ par mois. Appels et SMS illimités. 10 GB de data.

Comme pour le maximum de data (voir ci-dessous), Mobile Vikings s’est relancé dans la course de l’abonnement le plus équilibré avec l’ajustement à la hausse de ses volumes de data. Les appels illimités sont ici accompagnés de 10 GB de 3G/4G.

Si vous préférez bénéficier d’un réseau de boutiques: Base 3 GB (15€ par mois, appels et SMS illimités, 3 GB de data et report au mois suivant du volume inutilisé).

Pour faire des économies

Notre choix: edpnet 400 minutes SMS. Prix: 11€ par mois. 400 minutes ou 400 SMS. 5 GB de data.

edpnet loue le réseau d’Orange à l’heure de commercialiser ses services mobiles essentiellement via son site web. Ça permet à cet opérateur de proposer des abonnements sensiblement différents, comme cette formule à prix raisonnable qui se concentre sur un confortable volume de data et une limitation des SMS et des appels.

Si vous préférez bénéficier d’un réseau de boutiques: Orange Go Light (10€ par mois, 150 minutes d’appel, SMS illimités, 1,5 GB de data).

Pour remplacer la ligne fixe

Notre choix: Youfone 500 MB Unlimited. Prix: 9€ par mois. Appels et SMS illimités. 0,5 GB de data.

Un smartphone avec carte SIM pour remplacer le téléphone fixe peut se contenter d’un faible volume de data, puisqu’il est censé se connecter au Wi-Fi de la maison. Contre 9€, cet abonnement est le moins coûteux du comparatif à proposer les appels illimités.

Si vous préférez bénéficier d’un réseau de boutiques: Base 3 GB (15€ par mois, appels et SMS illimités, 3 GB de data).