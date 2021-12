Le débrief du jour: Les nouvelles mesures Covid du Codeco | La perpétuité pour Steve Bakelmans | Préavis de grève dans la fonction publique

Le Comité de concertation s’est réuni pour définir des nouvelles mesures afin d’endiguer la pandémie de Covid; Steve Bakelmans condamné à perpétuité pour le viol et l’assassinat de Julie Van Espen; La fonction publique menace de faire grève: voici le condensé de l’actualité de ce mercredi 22 décembre.

1. Le dernier Codeco de 2021: vers des mesures plus strictes?

Le comité de concertation s’est réuni ce mercredi pour définir de nouvelles mesures afin d’endiguer la pandémie de Covid, en gardant à l’esprit l’augmentation des contaminations au variant Omicron malgré des indicateurs Covid en forte baisse.

Ces nouvelles mesures doivent être annoncées par le Premier ministre Alexander De Croo lors d’une conférence de presse.

+ LIRE | Les premières fuites du Codeco du 22 décembre 2021

2. Steve Bakelmans condamné à perpetuité

La cour d’assises d’Anvers a condamné mercredi après-midi Steve Bakelmans à la réclusion criminelle à perpétuité pour le viol et l’assassinat de Julie Van Espen le 4 mai 2019.

+ LIRE | Assassinat et viol de Julie Van Espen : Steve Bakelmans condamné à la réclusion à perpétuité

3. Préavis de grève dans la fonction publique

La CSC et le SLFP ont déposé un préavis couvrant les grèves et les actions dans la fonction publique fédérale à partir du 14 janvier 2022 et pour une durée indéterminée.

+ LIRE | Préavis de grève et d’actions dans la fonction publique à partir du 14 janvier

4. Virton a un nouveau coach

L’entraîneur franco-uruguayen, successeur de Christophe Grégoire à Virton, mise sur l’agressivité et une bonne organisation pour assurer le maintien.

+ LIRE | Virton : Pablo Correa vient pour transmettre sa grinta

5. État d’urgence aux Philippines

Le gouvernement philippin a déclaré l’état d’urgence après le passage du puissant typhon Rai qui a fait au moins 375 morts.

+ LIRE | Les Philippines en état d’urgence après le passage du typhon Rai