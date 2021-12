TC Tongres: des fans de Genk qui avaient agressé un fan du Standard interdits de stade pendant 3 ans

Le tribunal correctionnel de Tongres a condamné mercredi six supporters du KRC Genk qui avaient menacé un fan — mineur d’âge — du Standard et lui avaient pris son téléphone à trois ans d’interdiction de stade.

Ils écopent également de peines de travail de 120 ou 75 heures. Les faits s’étaient déroulé durant un match contre l’Union Saint-Gilloise.

Lors du match entre le KRC Genk et l’Union Saint-Gilloise le 12 septembre, six supporters du premier club se sont aperçus qu’un jeune assis devant eux était en réalité fan du Standard de Liège. Mécontents qu’un supporter d’une autre équipe soit dans leur loge, ils avaient emmené la victime dans les catacombes du stade. Là-bas, ils lui avaient pris son téléphone et l’avait roué de coups.

Le tribunal a fustigé ces actes, pointant que "le football doit être une fête. En extorquant un supporter mineur et en le forçant à remettre son téléphone parce qu’il supporte le Standard, les six prévenus ont nuit énormément à l’image du football et de leur club KRC Genk, et créent un sentiment d’insécurité dans les stades".

Les six supporters sont interdits de stade pendant trois ans, une peine qui s’ajoute à l’interdiction de trois mois écopée juste après le match. Selon leur implication, ils ont été condamnés à une peine de travail de 75 ou 120 heures. Si elle n’est pas exécutée, ils devront purger cinq ou huit mois de prison.