Vers une pénurie de pâte à tartiner Nutella dans les supermarchés?

Plus gros exportateur de noisettes au monde, la Turquie connaître une grave crise économique, ce qui pourrait, à terme, entraîner une pénurie de pots de Nutella dans les rayons des supermarchés.

Vous êtes fan de Nutella? Vous devriez peut-être songer à faire des réserves, car la pénurie guette. Le problème trouve son origine en Turquie, fournisseur de près de 70% de la consommation mondiale de noisettes.

En effet, l’économie turque ne se porte pas bien. La livre turque est en chute libre et le président Recep Tayyip Erdogan continue de s’en tenir à des taux d’intérêt bas. La crise devrait d’ailleurs encore s’aggraver dans un futur proche en Anatolie.

Le corollaire de cette crise, c’est que l’effondrement de la livre met les cultivateurs en grande difficulté. Ils se plaignent que les produits importés tels que les engrais et les semences sont devenus plus chers, les poussant à réduire leur production et à diminuer le volume des exportations.

"Le monde est au bord d’une pénurie de noisettes", a déclaré au Wall Street Journal Turgan Zülfikar, un consultant américain spécialisé dans les entreprises turques.

La marque Nutella, qui appartient au groupe Ferrero, serait particulièrement impactée par cette pénurie car elle dépend énormément du marché turc, où elle achète environ un tiers de ses noisettes.

En plus de la pâte à tartiner, d’autres produits phares du groupe italien pourraient également être touchés et voir leur prix augmenter comme les Kinder Bueno et les Ferrero Rocher.