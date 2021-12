Virton: Pablo Correa vient pour transmettre sa grinta

L’entraîneur franco-uruguayen, successeur de Christophe Grégoire à Virton, mise sur l’agressivité et une bonne organisation pour assurer le maintien.

Pablo Correa, le nouvel entraîneur de Virton, a donné ce mercredi après-midi sa première (vidéo)conférence de presse, quelques heures après l’officialisation de sa venue en Gaume.

Le successeur de Christophe Grégoire, qui a déjà suivi le match des Virtonais dimanche depuis la tribune de Westerlo, n’a pas caché qu’il était content de retrouver un challenge après être resté plus de deux ans et demi sans club puisqu’il avait mis fin à sa collaboration avec Auxerre en mars 2019. "J’ai mal vécu cette période sans foot, a avoué l’ancien entraîneur de Nancy. Surtout lorsqu’il n’était plus possible d’aller au stade. J’ai eu des propositions, mais elles ne me convenaient pas. Pourquoi Virton? Parce que je le sentais bien après m’être entretenu avec les dirigeants, je suis quelqu’un qui décide beaucoup au feeling. Dimanche, j’ai apprécié la motivation et la détermination de l’équipe, mais il y a des choses à corriger."

Un bloc agressif

Entraîneur depuis 2002, Pablo Correa n’a jamais connu la relégation jusqu’ici et il a hissé Nancy à deux reprises de Ligue 2 en Ligue 1. Longtemps réputé pour être un coach défensif, il préfère corriger le tir en précisant qu’il aime faire de son équipe un bloc capable d’embêter l’adversaire par son agressivité. Héritage évident de son passé en Uruguay, Correa insiste beaucoup sur cette notion d’agressivité – "sans pour autant verser dans la violence", précise-t-il –, nécessaire dans le foot et "peut-être plus encore à un échelon comme celui de la Ligue 2 (NDLR: la D1 B donc en version belge)."

Le nouvel entraîneur de Virton, âgé de 54 ans, a aussi évoqué les transferts. "Il en faut au moins un par ligne, a-t-il indiqué. ce n’est pas moi qui les réclame, c’est l’équipe qui en a besoin."

À ce sujet, Tom Van den Abbeele, le directeur, a précisé que, selon toute vraisemblance, trois arrivées seront officialisées avant la reprise des entraînements et le départ en stage.

Découvrez l’interview complète de Pablo Correa dans l’Avenir Luxembourg de ce jeudi.