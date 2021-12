Covid: tout ce qu’il faut savoir ce mercredi en Belgique et dans le monde

La sélection de la rédaction

Chiffres Covid ce mercredi 22 décembre en Belgique: les indicateurs toujours en forte baisse en ce jour de Codeco

La forte baisse du nombre de nouvelles infections, d’hospitalisations et de décès dus au coronavirus en Belgique se poursuit dans le rapport quotidien de Sciensano.

+ LIRE ICI

Emmanuel André, sur le variant Omicron: "La 5e vague a déjà largement commencé"

En prélude du Codeco, le microbiologiste Emmanuel André était l’invité de la matinale de La Première ce mercredi matin. Il a donné quelques conseils d’utilisation pour les autotests et a insisté sur le fait que la 5e vague était déjà là, bien qu’elle ne soit pas encore très visible.

+ LIRE ICI

Codeco ce mercredi 22 décembre 2021: vers des mesures Covid "immédiates", selon Vervoort

Les premières infos tombent sur les mesures qui seront prises par le Comité de concertation ce mercredi 22 décembre 2021 pour contrer l’épidémie de coronavirus en Belgique.

+ LIRE ICI

Covid: "Pas de pénurie de tests en perspective pour les fêtes"

À partir de ce mercredi, il est possible de se faire livrer via le système de Collect & Go de Colruyt les tests antigéniques rapides déjà disponibles depuis début décembre dans les 248 magasins du géant de la distribution belge.

+ LIRE ICI