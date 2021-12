Covid: baisse des cas positifs observée avant même l’anticipation des vacances dans les écoles en Flandre

Durant les deux dernières semaines de classes avant l’anticipation des vacances de Noël pour cause de 4e vague de coronavirus, le nombre d’élèves flamands testés positifs a chuté, selon des chiffres fournis par les pouvoirs organisateurs flamands avant le comité de concertation de ce mercredi 22 décembre 2021.

À quelques heures d’un nouveau Codeco prévu ce mercredi, le ministre flamand de l’Éducation, Ben Weyts (N-VA) entend mettre ces données en avant pour plaider à nouveau contre toute fermeture des écoles.

Entre le 6 et 19 décembre, 22.935 élèves flamands (1,91%) et 3.525 enseignants (2,08%) ont été testés positifs tandis que 42.553 élèves (3,54%) et 532 enseignants (0,31%) ont été mis en quarantaine.

Ces chiffres représentent en réalité une diminution de 43% par rapport à la période d’inventaire précédente pour la contamination des élèves, et de 57% pour les enseignants.

«Les écoles doivent être le dernier endroit où l’on éteindra la lumière»

Le nombre de contaminations a donc sensiblement diminué avant même l’activation de la période "de refroidissement" imposée aux écoles par le Codeco à compter du lundi 20 décembre.

Selon M. Weyts, ces données doivent inviter à la plus grande prudence lors de l’adoption de mesures sanitaires envers le monde scolaire.

"Il faudra à l’avenir être encore plus prudent pour décider de fermer complètement les écoles. Celles-ci doivent être le dernier endroit où l’on éteindra la lumière", selon le ministre flamand.

"Maintenir les écoles ouvertes la première quinzaine de décembre fut donc la bonne décision. Et ce sera aussi une bonne décision de les rouvrir le 10 janvier".