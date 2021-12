Les premières fuites du Codeco du mercredi 22 décembre 2021: pas de changements pour l’horeca, interdiction des événements de masse et huis clos pour le foot

Le Comité de concertation de ce mercredi 22 décembre 2021 a débuté à 14h au palais d’Egmont, à Bruxelles. Ce dernier Codeco de l’année 2021 doit évoquer la pandémie de coronavirus et les incertitudes liées au variant Omicron. Quelles seront les mesures pour les fêtes de fin d’année et le début de l’année 2022? Cet article est mis à jour régulièrement.

Depuis 14h, ce mercredi 22 décembre 2021, les entités fédérales et fédérées sont réunies pour un Comité de concertation qui doit évoquer la pandémie de coronavirus, alors que la proportion d’infections au variant Omicron continue d’augmenter en Belgique.

Le variant Omicron sera un élément à prendre en considération, alors que les chiffres du Covid en Belgique continuent de diminuer.

C’est pourquoi des mesures " immédiates " sont nécessaires selon Rudi Vervoort, ministre-président de la région Bruxelles-Capitale.

Les premières fuites du Codeco

Selon LN24, il n’y aurait pas de changement pour l’horeca, les commerces et les métiers de contact, qui ne devront pas fermer (ou fermer plus tôt). Par contre, les événements de masse "à haut risque" sont en ligne de mire et pourraient subir des nouvelles restrictions immédiates.

Selon Het Nieuwsblad, il s’agit d’interdire complètement les événements en intérieur, y compris les cinémas et les parcs d’attractions couverts. Les événements en plein air seraient autorisés, mais sans tente.

Toujours selon le quotidien flamand, les matchs sportifs devront avoir lieu sans public dès ce lundi 26 décembre 2021.

Pas de retour de la bulle sociale, mais une invitation à limiter le nombre de contacts sociaux.

Les mesures qui étaient initialement sur la table du Codeco

Pour ce dernier Comité de concertation de 2021, le troisième en trois semaines, une série d’autres mesures devraient être prises pour endiguer la menace.

Parmi celles-ci: fermeture à 20h de l’horeca, retour de la bulle sociale, annulation des événements de masse, limitation à 50% de la capacité dans les transports en commun, télétravail à 100%.

La mise à disposition gratuite des tests antigéniques est également sur la table du Codeco, mais cette proposition ne fait l’unanimité.

Ces nouvelles mesures seront annoncées lors d’une conférence de presse à l’issue du Codeco.

Les premières réactions

La fédération bruxelloise de l’horeca «prête pour n’importe quelle forme de Covid»

Le travail de la Fédération horeca Bruxelles mené en collaboration depuis mars 2020 avec la société spécialisée dans la filtration de l’air Deltrian, permet aujourd’hui au secteur de dire qu’il est "prêt pour le Covid 26 ou 32, qu’il faut arrêter de jouer au yoyo avec l’horeca et qu’il peut rester ouvert", a martelé mercredi lors d’une conférence de presse Fabian Hermans, président de la fédération sectorielle bruxelloise.

Depuis juillet dernier, des systèmes de ventilation et de purification de l’air de la marque belge ont été financés par la fédération et le gouvernement bruxellois, à l’initiative de la secrétaire d’État Barbara Trachte (Écolo), et installés au sein de cinq établissements de la région-capitale.

Le test grandeur nature a donc été mené au restaurant "Comme chez Soi", dans la boîte de nuit "Le Fuse", au food market "The Wolf", au café-brasserie "Le Temby’s" et au bar "l’Archiduc". Chaque adresse a été équipée d’appareils de filtration et de désinfection aux UVC dimensionnés par Deltrian, en fonction des types d’occupation et des volumes d’espaces traités.

Les rapports de tests établis par l’organisme de certification indépendant HEX démontrent que l’efficacité de ces appareils d’assainissement de l’air permet d’en améliorer significativement la qualité et d’éviter d’atteindre les seuils interdits, souligne la Fédération Horeca Bruxelles.

