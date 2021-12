Primoz Roglic prolonge jusqu’en 2025 chez Jumbo-Visma

Primoz Roglic a prolongé de deux ans, jusqu’en 2025, son contrat chez Jumbo Visma, a indiqué ce mercredi la formation néerlandaise, que le Slovène qu’il avait rejointe en 2016.

Ancien spécialiste du saut à skis, Rogic, 32 ans, s’était tourné vers le cyclisme en 2013 et avait rejoint trois ans LottoNL-Jumbo, aujourd’hui devenue Jumbo-Visma. Il a depuis étoffé son palmarès, qui compte 60 victoires professionnelles.

Roglic a notamment remporté les trois dernières éditions du Tour d’Espagne, Liège-Bastogne-Liège 2020 ou encore la course en ligne des Jeux olympiques de Tokyo.

"J’ai grandi avec cette équipe depuis mon arrivée en 2016", déclare Roglic dans un communiqué de Jumbo-Visma. "Nous avons déjà une longue histoire ensemble, dont je suis très fier. J’ai débuté à un âge assez avancé dans le peloton WorldTour. Cela n’a pas toujours été facile mais mon développement a été assez rapide. Je ne suis pas le seul responsable de ces beaux moments, je l’ai fait avec mes coéqupiers et le staff. Je suis heureux de faire partei de cette équipe pour les prochaines années. Mes objectifs sont indépendants des résultats. Je veux surtout continuer à me développer dans différents domaines, physiquement et mentalement, en tant que leader d’équipe et en tant que personne. Je suis au bon endroit pour cela. Nous allons voir sur quoi nous allons nous concentrer les prochaines années."