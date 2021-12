"Un monde" de Laura Wandel continue sa course vers les Oscars

"Un monde", premier long métrage de la Belge Laura Wandel, est repris dans la première sélection de 15 films qui continuent leur course vers les Oscars 2022, dans la catégorie "Meilleur long métrage international", selon la liste dévoilée ce mardi par l’Académie sur Twitter.

Chaque année, chaque pays qui le souhaite est invité à soumettre pour l’Oscar du meilleur film international - anciennement Oscar du meilleur film en langue étrangère -, un film à l’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (AMPAS), qui organise la cérémonie. En novembre dernier, un jury national, composé à parts égales de membres issus de la Communauté flamande et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avait ainsi élu à l’unanimité "Un monde" pour représenter la Belgique, rappelle Wallonie Bruxelles Images mardi soir. L’agence pour la promotion de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie Bruxelles à l’étranger se félicite logiquement de ce choix de l’Académie et de la campagne de promotion du film qu’il va falloir poursuivre aux Etats-Unis.

Explorant la problématique du harcèlement scolaire, "Un monde" avait fait sensation lors de sa présentation en juillet au Festival de Cannes. Récompensé sur la Croisette du prix Fipresci des critiques de cinéma internationaux dans la section "Un Certain Regard", centrée sur les cinéastes émergents, le long métrage s’est aussi vu attribuer en octobre dernier le prix du Meilleur premier film au Festival du film de Londres (BFI). Il est sorti dans les salles en octobre en Belgique et en fera de même en France le 5 janvier prochain.

Avec "Un monde", la cinéaste, ancienne étudiante de l’Institut des arts de diffusion (IAD), avait retrouvé le chemin de la Croisette, sept ans après la sélection de son court métrage "Les Corps étrangers", présenté en compétition en 2014.

Après cette première sélection de 15 films internationaux pour le "Meilleur long métrage international", la prochaine étape sera la publication des cinq films retenus, en février.

Un autre Belge finaliste

Le court métrage "T’es morte Hélène" du réalisateur belge Michiel Blanchart fait, quant à lui, partie des 15 courts métrages finalistes pour la catégorie "Live Action Short Film", relève encore Wallonie Bruxelles Images. Un court métrage qui fera l’objet d’une adaptation en long métrage aux Etats-unis.

"T’es morte Hélène" raconte l’histoire de Maxime, un jeune homme en quête de stabilité qui est hanté par le fantôme de sa petite amie Hélène, décédée il y a peu. Souhaitant mettre fin à cette situation invivable, Maxime se décide enfin à rompre avec elle, mais cette dernière ne semble pas prête à accepter cette décision.

La cérémonie des Oscars aura lieu le 27 mars à Los Angeles.