Jean-Luc Dompé à propos de l'offre du Standard: "Cet intérêt me flatte"

Jean-Luc Dompé a fait l'objet d'une offre du Standard, ces derniers jours.

Plus que dix jours et le mercato sera officiellement ouvert. Le Standard fait évidemment partie des clubs qui ont besoin de se renforcer et les Rouches ont approché Zulte Waregem pour un transfert de Jean-Luc Dompé, très en forme en ce début de saison malgré la situation de son club.

Au vu de la réaction du club flandrien, qui a saisi le parquet pour concurrence déloyale, on imagine mal le transfert aboutir. Mais nos confrères de la RTBF ont tout de même fait réagir Dompé à cette information. "Je ne suis au courant de rien, je l'ai appris dans les journaux. C'est aux clubs de s'arranger entre eux", explique d'abord le Français.

"J’ai eu de très belles années au Standard, et je n’ai aucun regret. Sportivement, ça ne s’est pas passé comme je le voulais à l’époque, mais j’ai gardé plein d’amis là-bas: c’est un club magnifique avec des supporters formidables. Cet intérêt me flatte, car cela veut dire que je preste à un bon niveau" ajoute celui qui ne semble pas insensible à l'éventualité de revenir en bord de Meuse. "Mais si je dois finir la saison ici à Zulte Waregem, il n’y a aucun souci pour moi" prévient-il toutefois, avant d'assurer que le match qui opposera les deux équipes ce dimanche sera "un match comme un autre".