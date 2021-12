Codeco ce mercredi 22 décembre 2021: vers des mesures Covid "immédiates", selon Vervoort

Les premières infos tombent sur les mesures qui seront prises par le Comité de concertation ce mercredi 22 décembre 2021 pour contrer l’épidémie de coronavirus en Belgique.

Un peu plus de deux semaines après le Comité de concertation du 3 décembre 2021, un nouveau Codeco se tient ce mercredi dès 14h pour faire le point sur la situation sanitaire dans notre pays, avant une conférence de presse en début de soirée.

Bien que les chiffres soient à la baisse, le variant Omicron inquiète de plus en plus les autorités et les experts. Selon le microbiologiste Emmanuel André, la 5e vague a déjà largement commencé. "Les chiffres actuels de l’épidémie de coronavirus sont décroissants, c’est clair que ça diminue. Mais on voit la vague Omicron arriver", a commenté Rudi Vervoort au micro de Fabrice Grosfiley, sur Bel-RTL.

Faut-il s’attendre à un scénario à la hollandaise, avec un reconfinement total ou partiel? Selon le ministre-président bruxellois, les situations ne sont "pas comparables entre la Belgique et les Pays-Bas ou la Belgique et le Royaume-Uni."

À ce sujet, Yves Coppieters estime que le scénario le plus strict, comme celui mis en place aux Pays-Bas, "n’est pas à envisager en Belgique." Il préfère une "version plus light" car durcir le ton n’aurait " pas vraiment de sens " selon lui. Il rejoint en ce sens les experts Steven Van Gucht et Yves Van Laethem, selon qui "il ne faut s’attendre à rien de monstrueux" pour ce nouveau Codeco.

Les mesures concerneront les lieux où le risque de contamination est le plus important.

Pour Rudi Vervoort, des mesures immédiates devront toutefois être prises cet après-midi pour lutter contre la propagation du virus. "Il faudra prendre des mesures immédiates et puis prévoir des mesures si un scénario pessimiste se confirme. Les mesures concerneront les lieux où le risque de contamination est le plus important", a-t-il confié.

Évenements de masse, horeca, frontières: quelles mesures?

En ce qui concerne le nombre de personnes autorisées à assister à des événements, il confirme qu’un nombre limite "sera sur la table" du Comité de concertation. "On encouragera l’usage des autotests si le nombre le justifie", a précisé le socialiste.

Rudi Vervoort a également évoqué la fuite d’un rapport du GEMS parlant d’une fermeture anticipée dans l’horeca (20h au lieu de 23h). Selon lui, cette mesure n’aurait "aucun sens." Steven Van Gucht avait déjà démenti cette potentielle mesure hier soir en déclarant que les experts n’avaient "pas conseillé d’avancer l’heure de fermeture" dans le secteur de la restauration.

Le ministre président bruxellois a ajouté qu’il n’y aurait pas de fermeture de frontières.