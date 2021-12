Le diesel sera un tout petit peu moins cher jeudi à la pompe, annonce le SPF Économie.

Le prix maximum au litre baissera de 1,5 centime pour atteindre 1,6970 euro.

Le prix du mazout de chauffage augmentera par contre. Pour une commande de moins de 2.000 litres, il faudra débourser 2,8 cents de plus au litre (0,7709 euro), et la hausse sera la même pour les commandes de plus de 2.000 litres (0,7404 euro le litre).