France: deux figures de l’opposition à l’obligation vaccinale décèdent du Covid

Figures du mouvement anti-obligation vaccinale en Martinique, les syndicalistes Alain Decaille et Aimé Agat sont morts des suites du Covid-19, rapportent plusieurs médias français.

Président de la Fédération des Taxis Indépendants, Alain Decaille avait pris part à la mobilisation sociale contre l’obligation vaccinale pour les soignants. Depuis le mois de septembre, il avait organisé plusieurs opérations escargot en Martinique, pour dénoncer cette mesure également imposée à sa corporation.

Après avoir contracté le Covid-19?, Alain Decaille était hospitalisé depuis trois semaines et soigné en réanimation, d’après le CHU de Martinique. Il est décédé ce lundi à l’âge de 61 ans.

Ce syndicaliste engagé était marié et père de famille. L’annonce de son décès, confirmée par l’un de ses proches, endeuille toute la profession des taxis dans cette Région française d’outre-mer.

Autre figure du mouvement antivax sur l’île, l’artiste et animateur radio Aimé Agat s’est lui aussi éteint des suites du Covid après avoir été hospitalisé en réanimation. Président du syndicat défendant les artistes de l’île, il était âgé de 48 ans.

Selon des sources syndicales, Alain Decaille et Aimé Agat auraient été contaminés lors d’une réunion de travail avec la préfecture. Le préfet de la Martinique, Stanislas Cazelles a lui aussi été infecté. Celui-ci a eu plus de chance et souligne l’importance du vaccin.

"Je suis un exemple parmi d’autres de gens qui malheureusement, vaccinés, ont quand même eu le Covid. Mais ça illustre la protection du vaccin, c’est-à-dire que j’ai eu des tout petits symptômes pendant deux jours, et après plus rien", avait-il déclaré après 10 jours d’isolement.