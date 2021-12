Trois transferts à Jodoigne

Le club de la Cabouse a attiré trois joueurs afin de renforcer ses cadres, principalement dans le secteur offensif.

La RAS Jodoigne a frappé un gros coup en ce début de trêve hivernale en affiliant trois nouveaux joueurs.

Il s’agit d’Alan Tchuente, un gaucher, défenseur latéral, né en 2002 et passé par le White Star, OHL et Wijgmaal.

On parle aussi de Gilles Scoupreman, un attaquant né en 2000 qui arrive du FC Bitburg, un club de D3 allemande et qui a, avant ça, joué à Diest et OHL.

Troisième arrivée, Carlos Uhia est un demi-offensif Colombien, international U 19, né en 1999, qui fut footballeur professionnel à l’Union Saint-Gilloise en 2018 avant de se diriger vers l’Espagne et la Hollande.