NBA: Manu Ginobili présenté au Hall of Fame

Manu Ginobili fait partie des joueurs nommés pour faire leur entrée au Basketball Hall of Fame. AFP

L’Argentin Manu Ginobili, quadruple champion NBA et médaillé d’or olympique, fait partie des joueurs nommés pour faire leur entrée au Basketball Hall of Fame annoncés ce mardi.

L’ancienne star des Phoenix Suns Tom Chambers et la quadruple championne WNBA Lindsey Whalen seront aussi proposés au vote pour la première fois, et pourraient intégrer la promotion 2022 du Hall of Fame, le panthéon du basket.

Manu Ginobili, 44 ans, a joué pour les San Antonio Spurs de 2002 à 2018, remportant quatre bagues de champion en 2003, 2005, 2007 et 2014. Il a également mené l’Argentine à l’or olympique aux Jeux d’Athènes en 2004, où les Etats-Unis s’étaient contentés du bronze.

Les anciens joueurs NBA Chauncey Billups, Richard Hamilton, Tim Hardaway et Mark Jackson, qui n’avaient pas été retenus lors de la dernière séance, seront à nouveau candidats.

Les finalistes choisis par les comités pour intégrer la cuvée 2022 seront annoncés en février en marge du week-end du All-Star Game, qui aura lieu dans l’Ohio à Cleveland.

Les noms des futurs intronisés seront ensuite révélés à l’occasion du Final Four de la NCAA, les demi-finales et finale du championnat universitaire de basket américain, qui se tiendra en avril à la Nouvelle-Orléans.

Une cérémonie d’investiture est prévue les 9 et 10 septembre à Springfield, dans le Massachusetts.