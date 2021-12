Emmanuel André, sur le variant Omicron: "La 5e vague a déjà largement commencé"

En prélude du Codeco, le microbiologiste Emmanuel André était l’invité de la matinale de La Première ce mercredi matin. Il a donné quelques conseils d’utilisation pour les autotests et a insisté sur le fait que la 5e vague était déjà là, bien qu’elle ne soit pas encore très visible.

Quelques heures avant le Comité de concertation du 22 décembre, Emmanuel André était invité au micro de Thomas Gadisseux dans Matin Première. Le microbiologiste est notamment revenu sur l’efficacité des tests rapides et sur le variant Omicron.

En ce qui concerne les tests rapides, Emmanuel André estime que ceux-ci doivent être utilisés pour confirmer qu’on n’a pas pris de risques et qu’on est négatif. Ils sont également très utiles quand on a des symptômes et qu’on veut rapidement se faire tester. Par contre, il existe une petite fenêtre où ces tests sont peu fiables.

"C’est lorsqu’on a eu des contacts à haut risque et qu’on est en train de développer l’infection, soit dans les 24 à 48 heures qui précèdent l’apparition des symptômes. On remarque que c’est à ce moment-là qu’on produit le plus d’aérosols qui transportent le vrius et qu’on est le plus contagieux. Et pourtant, lors de cette période, les autotests sont négatifs une fois sur deux. Il y a donc beaucoup de chances d’avoir un test faussement négatif et de malheureusement baisser sa garde", explique-t-il.

Selon le professeur Herman Goossens, les températures hivernales augmentent le risque d’un autotest faussement positif. Lors d’une fête familiale de Noël, le scientifique a testé ses convives à l’extérieur et tous se sont révélés "faiblement positifs" à un autotest. Lorsque les hôtes ont refait le test à température ambiante, tous ont ensuite eu un résultat négatif. De quoi s’interroger sur leur fiabilité.

"Une des limites des autotests est qu’ils ne sont pas réalisés par des professionnels. Il faut lire la notice et faire ces tests dans de bonnes conditions. Faire ces tests dehors ou dans un environnement où il fait froid par exemple, ça peut fausser le résultat", concède le microbiologiste.

Il y aura une accélération des cas importante entre Noël et le Nouvel An. Celle-ci deviendra de plus en plus visible dès les premiers jours de janvier.

Partout dans le monde, le variant Omicron prend de plus en plus de place. Alors que la Belgique se trouve dans la 4e vague et que les chiffres sont à la baisse, se dirige-t-on déjà vers une 5e vague de l’épidémie à cause de ce nouveau variant? "La 5e vague a déjà largement commencé. Elle n’est pas encore visible en termes de contaminations totales puisqu’on a la vague Delta qui diminue jour après jour et la vague Omicron qui augmente très fort. Sur le nombre total d’infections, on observe une baisse, même si dans les prochains jours, les chiffres vont recommencer à augmenter très vite car il s’agit d’un variant très contagieux."

Dès lors, la question est de savoir quand cette augmentation sera visible. Va-t-elle perturber nos fêtes de fin d’année ou se manifester seulement à partir du début du mois de janvier? "Il y aura une accélération importante entre Noël et le Nouvel An. Cette accélération deviendra de plus en plus visible dès les premiers jours de janvier. Ce qui va créer une tension, c’est l’impact de cette énorme vague de contaminations sur le nombre d’hospitalisations. Il y aura un certain délai et c’est quelque chose de très difficile à appréhender", avoue le scientifique.

La fermeture des écoles tombe extrêmement bien.

Face à cette nouvelle vague de cas, Emmanuel André se félicite de la fermeture anticipée des écoles maternelles et primaires. Une mesure qui avait été critiquée mais qui se révèle donc bénéfique pour lutter contre Omicron.

"La fermeture des écoles, prévue cette semaine pour lutter contre le variant Delta, tombe extrêmement bien. On a observé une multiplication des foyers du variant Omicron dans les écoles la semaine dernière et cette fermeture aide à compenser ce qui est en train de se passer."

Pour réduire la vitesse de ce phénomène, Emmanuel André pointe l’importance de la 3e dose de vaccin anti-Covid. "Elle est efficace pour réduire l’impact de la sévérité de cette vague. Et cela vaut la peine de donner cette opportunité aux personnes qui souhaitent recevoir cette troisième dose."