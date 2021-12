Météo: une alerte jaune et des températures négatives au programme

L’Institut royal météorologique annonce une alerte jaune pour conditions glissantes, ce mercredi matin.

Si vous sortez de chez vous ce mercredi matin, il faudra redoubler de vigilance. Et pour cause, l’IRM a émis une alerte jaune pour conditions glissantes entre 05h00 et 13h00 sur l’ensemble du territoire. En raison des faibles températures, des plaques de givre, voire plus localement de plaques de glace ne sont pas à exclure.

De façon générale, la matinée de ce mercredi sera d’ailleurs froide avec quelques rares bancs de brouillards givrant. La grisaille se lèvera ensuite rapidement pour laisser place à un ciel lumineux avec parfois un léger voile de nuages, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique. Les maximas se situeront entre 0 et 3 degrés avec un vent faible à modéré de sud-est.

Le temps restera sec pour la soirée et la nuit mais les nuages se feront plus nombreux. Les températures oscilleront entre -4 et 0 degré. Le vent, d’abord faible a modéré de sud-est, tournera ensuite au sud.