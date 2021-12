Officiel: Shamar Nicholson quitte Charleroi pour le Spartak Moscou

Comme pressenti ces dernières heures, le meilleur buteur du Sporting rejoint le club russe.

L’information était redoutée par une bonne partie des supporters carolos et elle s’est confirmée hier soir: Charleroi n’a pu résister à l’offre du Spartak Moscou et a cédé son attaquant Shamar Nicholson. Le montant du transfert n’a pas été communiqué mais, selon nos informations, il atteindrait les 10 à 12 millions€, ce qui en fait le deuxième plus gros transfert sortant du Sporting après un certain Victor Osimhen.

Nicholson a signé un contrat jusqu’en 2026 dans la capitale russe.

Son départ permet de gonfler les caisses du Sporting, tel que l’exige de temps en temps son modèle économique. Mais la perte sportive est considérable en pleine lutte pour le Top 4. Avec 13 buts et 7 assists en 18 matchs de championnat, Nicholson était clairement l’homme en forme. Même si le Lituanien Petkevicius a signé lundi, un autre attaquant devrait venir renforcer l’attaquant carolo durant le mercato de janvier. V.BL.