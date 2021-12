Farid répond à votre question météo: fera-t-il sec pour couper du bois ce mercredi?

La question du jour est celle de Jean-Pierre de Dour (Hainaut): "Salut Farid, je dois fendre du bois ce mercredi afin de pouvoir profiter de mon feu ouvert à Noël. Penses-tu qu’on aura du temps sec toute la journée? Merci d’avance à toi!". Farid répond et donne ses tendances.

Salut Jean-Pierre: Pas de tracas, ce mercredi sera très agréable mais au prix d’un froid matinal assez mordant. Rien d’extraordinaire mais tout de même -2 à -4°C sur la région de Dour surtout en rase campagne. Par contre, le soleil sera bien présent avec seulement quelques voiles de cirrus ne masquant pas l’impression de beau temps sous un vent de sud-est faible. L’après-midi, le mercure remontera entre 2 et 3°C de max et au fil des heures, les voiles d’altitude se feront plus présents sans conséquences. Bon travail et je te souhaite d’ores et déjà de bonnes fêtes!

Et ailleurs sur le pays?

La situation ne changera guère avec un bon flux de sud-est sec en surface mais quelques cirrus qui arriveront en haute altitude en marge de la dégradation de jeudi. Cependant, cela restera très lumineux et l’ambiance ensoleillée sur tout le pays. Un risque de brouillard assez marginal et donc un froid de canard qui perdurera une bonne partie de la matinée.

Durant l’après-midi, le voile aura tendance à légèrement s’épaissir sur les Flandres mais laissera encore passer de la lumière. Ailleurs, un ciel voilé mais toujours beaucoup de soleil et une superbe journée d’hiver. Températures maximales de 2-3°C en plaine et toujours ce petit vent de sud-est faible à modéré mais assez fort au littoral où le bonnet sera conseillé. En soirée, ça deviendra un peu plus laiteux surtout sur le centre et le nord du pays mais aucune précipitation à craindre. Gel rapide durant la nuit suivante mais moins fort que ce mercredi!