Virton présentera son entraîneur ce mercredi à 14h

Le club de Virton annonce une conférence de presse ce mercredi à 14h et dévoilera l’identité du nouvel entraîneur.

Virton tient son futur entraîneur et son nom sera dévoilé ce mercredi lors d’une conférence de presse. Cela devrait être Pablo Correa comme nous vous l’annoncions ce lundi.

Le Franco-Uruguayen, ancien entraîneur de Nancy, Evian et Auxerre, tiendrait la corde même si des détails resteraient à régler. Âgé de 54 ans, Pablo Correa est sans club depuis le 18 mars 2019, jour de la fin de son parcours à Auxerre. Avant cela, il s’est surtout fait connaître à l’AS Nancy où il a terminé sa carrière de joueur avant d’endosser un rôle de coach. Avec le club lorrain, il a remporté une Coupe de la Ligue et deux titres en Ligue 2. En 2006 et 2007, il a été désigné entraîneur de l’année dans l’Hexagone par le magazine France Football.