La police saisit 10.000 produits électroniques contrefaits à Gand et Bruxelles

Cette saisie intervient à la suite d’une enquête portant sur la vente de biens contrefaits à Anvers.

Les forces de l’ordre et des inspecteurs du SPF Économie ont opéré la semaine passée une importante saisie de produits contrefaits, comprenant près de 10.000 produits électroniques (airpods, montres, etc.), dans plusieurs magasins, entrepôts et domiciles de Gand et Bruxelles, ont-ils annoncé mardi.

L’enquête avait débuté en avril après qu’un jeune homme a été surpris en train de tenter de vendre de faux airpods dans le quartier de Merksem à Anvers, à deux reprises. La police locale a alors tenté de déterminer l’origine de ces produits de contrefaçon. Elle a ensuite identifié plusieurs lieux suspects à Gand, Anderlecht et Molenbeek-Saint-Jean.

En plus de produits électroniques, la police a également saisi 110.000 préservatifs de contrefaçon, des milliers de feuilles de cigarettes et plusieurs masques buccaux et housses de téléphones portables. Le SPF Économie va mener une enquête complémentaire.