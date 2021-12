Le harceleur de Myriam Leroy condamné à 10 mois de prison

L’homme qui avait harcelé en ligne la journaliste et écrivaine Myriam Leroy a été condamné ce mardi à 10 mois de prison avec sursis.

La sentence est tombée pour le harceleur de Myriam Leroy. Entre 2012 et 2017, la journaliste et écrivaine avait été harcelée par un homme sur les réseaux sociaux avant de déposer plainte en octobre 2017. Elle avait notamment été menacée de viol et avait reçu de violentes attaques sur son physique et son intelligence.

Ce mardi, le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné cet individu à 10 mois de prison avec sursis, selon nos confrères du Vif. Absent à l’audience, l’intéressé devra également s’acquitter du paiement d’une amende et sera obligé de suivre une formation de sensibilisation à la violence.

Suite à cette affaire, la journaliste de 39 ans avait coproduit, avec sa consœur Florence Hainaut, elle aussi victime de cyberharcèlement, un documentaire intitulé #SalePute, dénonçant la violence dont les femmes sont victimes sur internet.

Elle avait également puisé dans sa propre expérience pour raconter le harcèlement subi par une jeune journaliste dans son second roman: Les Yeux Rouges, sorti en 2019.