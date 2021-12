Finale de Koh-Lanta: Coumba crie à la "mascarade" et soupçonne des aventuriers d’avoir balancé la triche

Coumba est remontée contre la production et contre les «taupes» qui ont tout balancé. Instagram

Une semaine après la finale controversée de Koh-Lanta, Coumba est de nouveau sortie du silence. La tempétueuse aventurière a justifié son absence du prime final et s’est exprimée sur les accusations de tricherie.

On n’a pas fini de parler de cette édition anniversaire de Koh-Lanta, ternie par les "affaires" de tricherie. La finale sans vainqueur cristallise tout particulièrement les tensions, notamment dans le chef de Coumba, qui s’est à nouveau exprimée via son compte Instagram. "Souffrante" et absente du prime, l’aventurière n’y a pas été de main morte avec le simulacre de finale auquel ont eu droit les téléspectateurs.

"Ça a été tourné dans l’après-midi. Tout ça pour dire: ‘Vous n’avez pas le droit de parler et si vous parlez, ce sera coupé au montage’. Moi j’aime m’expliquer, dire les choses. Vous avez voulu nous tenir la bouche. J’allais faire quoi là-bas? Cette finale, c’était une mascarade! Si ça avait été en direct, peut-être que mon corps n’aurait pas été malade ce soir-là. Mon corps a réagi à toutes ces émotions", a expliqué la candidate, qui avait envoyé un certificat médical à la production.

J’ai des soupçons sur deux ou trois personnes, parce qu’apparemment ils sont trois à avoir balancé.

L’alliée de Claude est également revenue sur les accusations de tricherie et s’est mise en quête des "taupes" qui auraient tout balancé sur les dîners clandestins. "Même aujourd’hui, je ne sais pas. J’ai des soupçons sur deux ou trois personnes, parce qu’apparemment ils sont trois à avoir balancé. C’est entre eux et Dieu, ce n’est plus mon problème."

Coumba a toutefois tenu à disculper un candidat, en la personne de Teheiura, exclu pour avoir fait venir de la nourriture sur l’île. "Je ne pense vraiment pas que ce soit lui qui ait balancé", a-t-elle assuré.

Pour l’aventurière éliminée par les ambassadeurs, cette histoire de tricherie est un non-événement qui occulte les performances de haut vol réalisées lors de cette 20e saison du jeu d’aventure de TF1. "Des records sont tombés et on n’en parle pas. Claude a remporté 22 victoires, Teheiura 17 ou 18... Il y a plein de performances que l’on devrait souligner plutôt que de regarder cette histoire de soi-disant triche", conclut-elle.