Matrix, Un héros, Tous en scène 2, etc.: les 9 sorties cinéma de ce mercredi 22 décembre

La matrice, des pièces d’or, un accident de métro et une raquette: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 22 décembre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

1 Matrix Resurrections

Film de science-fiction de Lana Wachowski. Avec Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss. Durée: 2 h 28.

Ce que ça raconte

De retour dans la matrice, près de vingt ans plus tard, Neo et Trinity vont à nouveau devoir se libérer de l’emprise des machines.

Ce qu’on en pense

Ce quatrième épisode n’est qu’un condensé des trois premiers volets, vidé de toute profondeur et saveur. On préférait l’ancien modèle, clairement.

La critique complète

2 Un héros

Drame de Asghar Farhadi. Avec Amir Jadidi et Mohsen Tanabandeh. Durée: 2 h 08.

Ce que ça raconte

Lors d’une permission, Brahim, emprisonné pour dettes, trouve un sac plein de pièces d’or: l’occasion rêvée de retrouver sa liberté… Mais tout ne va pas se passer comme prévu.

Ce qu’on en pense

Le nouvel opus de l’Iranien Asghar Fahradi (Une séparation) scrute à nouveau les rapports humains dans toute leur complexité. Beaucoup de tension, moins d’émotion.

La critique complète

3 Riders of Justice

Film d’action d’Anders Thomas Jensen. Avec Mads Mikkelsen et Nikolaj Lie Kaas. Durée: 1 h 51.

Ce que ça raconte

Un militaire découvre que l’accident de métro dans lequel il a perdu sa femme était en fait un attentat. Heureusement, une bande de bras cassés va l’aider à se venger.

Ce qu’on en pense

La violence sert de ressort comique à cette originale histoire de vengeance. Assez jouissif.

La critique complète

4 My Kid

Drame de Nir Bergman. Avec Shai Avivi et Noam Imber. Durée: 1 h 34.

Ce que ça raconte

Aaron décide de s’enfuir avec son fils autiste, devenu adulte, plutôt que de le conduire en institut spécialisé.

Ce qu’on en pense

Grâce à un duo père/fils plus qu’attachant, ce voyage bourré d’humanité fait le plus grand bien.

La critique complète

5 Tous en scène 2

Film d’animation de Garth Jennings. Durée: 1 h 50.

Ce que ça raconte

La troupe du théâtre Moon se lance dans le projet fou de monter une comédie musicale pour le roi du divertissement. Grosse pression.

Ce qu’on en pense

Les créateurs ont déniché des chansons, puis ils ont bricolé un scénario autour. Forcément, c’est inégal et beaucoup moins réussi que le premier.

La critique complète

6 Mince alors! 2

Comédie de & avec Charlotte De Turckheim. Avec aussi Catherine Hosmalin et Lola Dewaere. Durée: 1 h 45.

Ce que ça raconte

Isabelle et Nina décident d’ouvrir un centre de détox en Provence pour aider les gens à se sentir bien dans leur corps. Mais les participants de la cure vont leur donner du fil à retordre.

Ce qu’on en pense

Malgré les bonnes intentions foisonnantes, cette suite plus que facultative ne parvient même pas à égaliser la gentille médiocrité de son prédécesseur, tant les éléments d’intrigue et les enjeux des personnages sont anecdotiques. Aussitôt vu, aussitôt oublié, donc.

La critique complète

7 Mica

Comédie dramatique d’Ismael Ferroukhi. Avec Zakaria Inan et Sabrina Ouazani. Durée: 1 h 43.

Ce que ça raconte

À Casablanca, un gamin sans le sou, engagé comme homme à tout faire d’un club de tennis, se découvre un certain talent pour le maniement de la raquette.

Ce qu’on en pense

C’est moins cliché qu’attendu, même plutôt réaliste dans le genre feel good movie.

La critique complète

8 Cézanne

Documentaire de Sophie Bruneau. Durée: 1 h 01.

Ce que ça raconte

Sophie Bruneau pose sa caméra dans l’ancien atelier de Paul Cézanne, aujourd’hui devenu musée.

Ce qu’on en pense

Une série de moments délicatement suspendus dans le temps.

La critique complète

9 Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (version restaurée – 20e anniversaire)

Comédie romantique de Jean-Pierre Jeunet. Avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz. Durée: 2 h 00.

Ce que ça raconte

Amélie décide de mettre son imagination débordante au service des gens qui l’entourent.

Ce qu’on en pense

Le film culte de Jean-Pierre Jeunet a 20 ans, et s’offre une ressortie anniversaire. Et il n’a presque pas pris une ride. Une bonne idée sortie pour les fêtes.

La critique complète