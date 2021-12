Attention, si vous devez aller au Recyparc pendant les vacances de Noël...

Attention, des fermetures et des changements d’horaire sont programmés pour les Recyparcs de Wapi et du Sud-Hainaut dans les prochains jours.

Nul ne sera étonné d’apprendre que les 22 recyparcs de Wallonie picarde et les quatre recyparcs du Sud-Hainaut seront fermés les 25 et 26 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier prochains.

Attention, les vendredis 24 et 31 décembre, ces mêmes recyparcs fermeront leurs portes à 16 h. N’oubliez pas de vous présenter au plus tard 15 minutes avant l’heure de fermeture.

Pour toutes questions relatives au tri des déchets et au fonctionnement des

recyparcs, n’hésitez pas à télécharger le guide des recyparcs sur

www.ipalle.be – onglet documentation.