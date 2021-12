Réseaux sociaux ou courrier? Des vœux à la carte

La façon dont on souhaite une bonne année en dit long sur la relation que l’on a avec une personne. Analyse.

Au début des GSM, souhaiter bonne année par téléphone était devenu un must, que ce soit en direct ou par SMS. Cela a même provoqué des surcharges de réseau, certaines années. Pour le réveillon de l’an dernier, même si on était en petite bulle, la téléphonie mobile n’a pas été le grand vecteur de vœux. Chez Proximus, plus de 7,3 millions de SMS ont été traités, soit une baisse de 37% au passage de 2019 à 2020. Le nombre d’appels mobiles, un peu plus de 2 millions, était également beaucoup moins élevé que l’année précédente.

La faute à WhatsApp, Messenger, Instagram et autres TikTok ? Sans doute, oui, car au Nouvel An comme à Noël, entre 20 et 8 heures, Proximus a constaté une forte augmentation du trafic internet fixe (+86% par rapport à l’année dernière)… Même si ce chiffre reste légèrement inférieur à celui d’une soirée normale de décembre. Ce qui tend à prouver que les gens se parlent quand même, lors des réveillons, plutôt que de passer la soirée sur un écran.

Et les cartes postales?

Chez bpost, on ne peut pas donner une évolution des envois de cartes de vœux, car comme le reste du courrier, les enveloppes doivent être fermées, et qu’il est impossible de distinguer une facture de la carte envoyée par un ami. Mais on constate tout de même une augmentation du courrier postal autour de la nouvelle année.

Une évolution naturelle

Pour Camille Tilleul, docteure en information et communication (UCLouvain), explique que la façon de souhaiter les vœux évolue parallèlement aux médias. "Autrefois, on envoyait des lettres et des cartes postales, puis le téléphone a pris le dessus. Le GSM a souligné cette tendance, permettant des SMS et des coups de fil très ciblés. Puis les réseaux sociaux ont pris le relais."

À tous ou personnalisés?

Pour l’anthropologue Chris Paulis, professeure à l’ULiège, le gros changement des réseaux sociaux, c’est la dépersonnalisation des vœux de fin d’année. " Ce qui est important, c’est de dire joyeux Noël et bonne année à un maximum de personnes. Pour cela, on l’écrit en mode public, sur un mur Facebook, par exemple. On avait déjà cela avec le système de mails d’entreprise, à la fois disponible sur l’intranet, mais qu’on pouvait envoyer à tous. C’est peu personnalisé, mais ça permet de toucher tout le monde, et éviter les oublis. Avant, avec la carte postale, on n’écrivait pas forcément des choses très personnelles, mais on faisait l’effort d’écrire l’adresse, d’acheter un timbre. "

Parallèlement à ces vœux impersonnels, il y a des vœux ciblés vers un groupe WhatsApp ou Messenger, souligne Camille Tilleul: "Des vœux collectifs, mais qui font référence au groupe – club sportif, groupe d’amis – en fonction de ce qu’il a vécu pendant l’année passée ou des projets à venir pour l’année suivante."

Mais les bonnes vieilles cartes de vœux ne sont pas mortes. Elles sont juste plus rares, et plus précieuses, et parfois même faites à la main (bricolage ou scrapbooking). " Au lieu d’en envoyer beaucoup, on en achète deux ou trois, pour marquer le coup. On en donne à un frère qui a eu une année difficile, à un ami qui nous a aidés… Cela montre un lien particulier et cela a de l’importance pour la personne qui va la recevoir."