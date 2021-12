Covid: tout ce qu’il faut savoir ce mardi 21 décembre en Belgique et dans le monde

La sélection de la rédaction

Codeco du mercredi 22 décembre: ce qui est sur la table

Plusieurs dossiers importants seront sur la table lors du comité de concertation prévu ce mercredi. Retour de la bulle, fermeture anticipée de l’Horeca, événements annulés, voici tout ce qui est préconisé par les experts.

Chiffres Covid: -35% de cas, -30% d’hospitalisations

À la veille du Codeco du mercredi 22 décembre, la 4e vague de l’épidémie de Covid-19 continue sa décrue en Belgique. La menace d’un rebond dû au variant Omicron, qui représente désormais 20% des contaminations, ne se concrétise toujours pas, que du contraire.

Christie Morreale à propos du variant Omicron: "Les chiffres vont augmenter dans les prochains jours"

Invitée ce matin sur Bel RTL, la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS), est revenue sur le variant Omicron et le Codeco prévu ce mercredi. "On ne va pas assouplir les règles, c’est beaucoup trop tôt, dit-elle. Le variant Omicron ne cesse de se développer chez nous. Bien sûr, les chiffres baissent mais on s’attend à une augmentation des cas. On devrait donc avoir davantage de gens dans les hôpitaux."

"Omicron génère un grand danger devant nous": même les chiffres optimistes sont pessimistes pour Bruxelles

Le variant Omicron risque de donner une belle gueule de bois aux Bruxellois au sortir des fêtes. Des simulations " optimistes " montrent que les capacités des hôpitaux, mais aussi du testing et du tracing, risquent d’être débordées dès janvier.