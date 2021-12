Ascenseur, passerelle, toilettes…: voici la station Roodebeek rénovée (photos)

Après les stations du métro bruxellois Rogier et Clemenceau début 2021, la station Roodebeek, située à Woluwe-Saint-Lambert, termine sa mue en cette fin du mois de décembre.

Au fil du chantier entamé en février dernier, cette station de la ligne 1 a profité de nombreuses transformations, notamment pour améliorer son accessibilité, pour un budget total de 2,7 millions d’euros.

Les principales transformations résident dans la construction d’une passerelle pour assurer des déplacements plus fluides; le placement d’un nouvel ascenseur reliant le niveau -1 de la station et le pôle multimodal bus/tram/métro; l’amélioration de la signalisation au sol pour les personnes déficientes visuelles dans toute la station; la rénovation de l’accès au centre culturel Wolubilis; l’aménagement d’un nouvel espace commercial et l’installation de deux toilettes publiques automatiques, accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Selon Bruxelles Mobilité, le plus gros défi technique du chantier a porté sur la construction d’une passerelle au-dessus des voies du métro, tout en garantissant l’exploitation de celui-ci.

La station bénéficie par ailleurs du nouveau système de signalisation au sol pour les personnes malvoyantes. Ce type de parcours est élaboré avec le bureau d’étude Atingo, spécialisé dans l’accessibilité, et la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (Stib). Un nouveau marché sera ouvert au début de l’année prochaine afin de poursuivre la pose de ce nouveau dispositif, en priorité dans les stations ayant bénéficié d’une rénovation (Alma, Bourse-Grand-Place, Porte de Hal, etc.).

Selon la ministre bruxelloise de la Mobilité et des Travaux publics, Elke Van den Brandt, la Région travaille d’arrache-pied pour rendre les stations de métro accessibles à toutes et tous. Cinquante-et-une d’entre elles le sont à présent et plusieurs chantiers sont en préparation pour 2022.