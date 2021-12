Ronquières Festival: avalanche de noms avant les fêtes

Eddy de Pretto, Louane, Charles, dEUS… se rajoutent à l’affiche, parmi 14 noms.

Pour son édition 2022, le Ronquières Festival entend marquer les esprits et, quatre jours avant les fêtes, balance une volée de noms qui feront frétiller ses festivaliers. 14 nouveaux artistes se joindront à la fête qui durera trois jours, du vendredi 5 au dimanche 7 août.

Vendredi, la journée sera marquée par le sceau de la scène urbaine puisque Rilès, "ovni français qui a révolutionné la scène urbaine" selon les organisateurs, rejoint Orelsan, tête d’affiche du jour. Le samedi, dédié à la nouvelle scène francophone, Eddy de Pretto, Louane et Charles, révélation de l’édition 2021, s’ajoutent à la tête d’affiche du jour Julien Doré. À noter que Synapson et "son groove"irrésistible clôturera la journée.

Enfin, le dimanche placé sous le signe du rock et des guitares verra dEus, Travis et The Liminanas rejoindre Snow Patrol, déjà confirmé en tête d’affiche. À ces noms se rajoutent Noé Preszow, Bandit Bandit, Fùgù Mango, Portland, Moonstone et Doria D. De quoi susciter des cadeaux de Noël de dernière minute?

Le line-up à ce stade

Vendredi 5 août: Orelsan, Rilès…

Samedi 6 août: Julien Doré, Eddy De Pretto, Louane, Synapson, Charles, Noé Preszow, Bandit Bandit, Doria D…

Dimanche 7 août: Snow Patrol, dEUS, Travis, The Liminanas, Fùgù Mango, Portland, Moonstone…