Les Schtroumpfs pour accueillir les enfants dans l’espace dédié à la vaccination des 5 à 11 ans qui ouvre au centre Pachéco à Bruxelles

Le centre de vaccination Pachéco ouvre un espace dédié aux enfants entre 5 et 11 ans. (Illustration) Belga

Les Schtroumpfs accueilleront les enfants bruxellois entre 5 et 11 ans qui peuvent désormais être vaccinés. Un centre pilote ouvre ce 22 décembre à Pachéco.

La région bruxelloise annonce qu’un espace de vaccination spécifique destiné aux enfants de 5 à 11 ans s’ouvrira dès ce mercredi 22 décembre au centre de vaccination Pachéco. C’est ce qu’annonce la Cocom. Il s’agit d’une opération pilote qui fait suite au feu vert de la Conférence des ministres de la Santé, ce lundi 20 décembre.

"Dans un premier temps, cette opération pilote s’adresse aux enfants qui présentent des facteurs de comorbidité ou qui vivent dans des ménages avec des personnes à risques", justifie Inge Neven, responsable du dispositif Covid de la Cocom. Ces enfants sont évalués à 100.000 à Bruxelles.

Cocom Des pédiatres et… des Schtroumpfs

Dans le centre de vaccination Pachéco, les enfants seront orientés dans un "espace spécifique" où ils seront accueillis par… les Schtroumpfs. Surtout, un médecin pédiatre et une équipe de professionnels de la pédiatrie expérimentée rassureront les kets et leurs parents.

L’inscription pour la vaccination des enfants est obligatoire "pour peaufiner l’accueil et éviter les longues files". Elle est ouverte sur Bruvax ou au 02/214.19.19. "200 rendez-vous ont déjà été enregistrés en moins de 24h", se satisfait Inge Neven. "Et il reste de la possibilité d’ici la fin de l’année".

C’est le vaccin pédiatrique Pfizer qui sera injecté, en 2 doses à 21 jours d’écart. Le centre est ouvert aux enfants de 9h30 à 17h30. Inge Neven: "On évaluera le dispositif et à partir du 10 janvier, on l’étendra dans d’autres centres bruxellois".